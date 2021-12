Après le succès de la saison 1, avec plus de 7 millions de vues et le beau démarrage des premières comptines du volume 2, plus de 170 000 vues, Les plus belles comptines d’Okoo reviennent avec 10 nouvelles comptines.

Redécouvrez et faites découvrir à vos enfants les comptines les plus connues interprétées par Carla Bruni, Pomme, Salvatore Adamo, Chimène Badi, Carla… avec des arrangements originaux créés par Yvan Cassar.

Chaque comptine est représentée par un univers graphique et artistique imaginé par Guillaume Delaunay.

Collection de comptines animées, Les plus belles comptines d’Okoo reviennent pour une saison 2 à retrouver dans l’univers Okoo (application et france.tv).

Vous retrouverez 10 nouvelles comptines animées :

– Noël blanc interprétée par Brigitte

– Vive le vent interprétée par Vanille

– Petit garçon interprétée par Zaz

– Pomme de reinette et pomme d’api interprétée par Carla Bruni, Christophe Mali et Pomme

– Un kilomètre à pied interprétée par Bénabar, Tryo, Alex Vizorek et Cali

– Dodo l’enfant do interprétée par Pascal Obispo

– Maman les petits bateaux interprétée par Carla

– Les petits poissons dans l’eau interprétée par Patrick Fiori

– Alouette, gentille alouette interprétée par Corneille

– À la volette interprétée par Jérémy Frérot

Disponibles depuis le 15 octobre profitez des 10 premières comptines :

– Tourne, tourne, petit moulin interprétée par Bénabar

– La Famille Tortue interprétée par Tryo

– Il court, il court, le furet interprétée par Les Frangines

– Ainsi font, font, font interprétée par Alex Vizorek

– Automne interprétée par Salvatore Adamo

– Ah ! vous dirai-je maman interprétée par Carla Bruni

– Dansons la capucine interprétée par Amir– Sur le pont d’Avignon interprétée par Chimène Badi

– Dans la forêt lointaine interprétée par Chimène Cali

– La petite poule grise interprétée par Pomme

