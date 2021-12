JuduKids – Un jeu d’ambiance familial

JuduKids est un jeu français, familial et d’ambiance, qui invite les enfants à jouer contre les parents. Un jeu amusant, pour en apprendre un peu plus sur les autres, cultiver l’imagination et se révéler. C’est également un jeu simple et de rapidité, qui se trouve être un cadeau de Noël original et sympa !

JuduKids est un tout nouveau jeu, créé en 2021, par deux bons copains. Les deux amis, après avoir lancé leur premier jeu de soirée Juduku, en 2018, proposent, sur la même base, un jeu familial. Un jeu pour pouvoir jouer en famille, dans lequel parents et enfants peuvent se poser des questions et se lancer quelques défis amusants.

Les cartes du jeu sont imprimées en France, par le groupe Cartamundi, spécialisé dans la fabrication de cartes à jouer. Le papier est certifié écoresponsable afin de limiter l’impact environnemental. Un geste pour l’économie locale et la planète, pour s’amuser en famille, l’esprit tranquille. De plus, une partie des bénéfices est reversée à des associations caritatives !

La boîte se compose de 480 cartes et d’une règle du jeu. Le jeu peut se compléter avec une application gratuite, pour chronométrer les réponses, avec des bruitages amusants, et parfois déstabilisants. Cela apporte toujours un peu plus d’ambiance au jeu ! Le jeu comporte 440 cartes avec des questions, réparties pour les parents et les enfants. Il y a aussi 40 cartes spéciales et gages, pour l’ambiance. Le jeu est pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes, bien évidemment.

La règle du jeu est simple, facile à comprendre, pour mettre en place une partie rapidement. Il faut trois joueurs minimum, et le premier qui obtient 5 points remporte la partie. Le Maître Kids pose une question à un joueur, adulte ou enfant, en piochant dans la bonne pile. Le joueur qui doit répondre à seulement 8 secondes pour réfléchir et dire ses réponses. S’il réussit, il marque un point, validé par le Maître Kids, qui prend ce rôle, à son tour, pour poser une question au joueur suivant.

Les questions sont surprenantes, amusantes, avec des réponses qui amènent souvent des fous rires et quelques révélations. En effet, le jeu familial permet aussi de mieux se connaître, de partager quelques pensées, idées, bêtises… Un jeu de rapidité et d’imagination, pour s’amuser en famille, pour en apprendre un peu plus les uns sur les autres.

JuduKids est un jeu familial, d’ambiance, de rapidité et d’imagination, très drôle. Un jeu idéal pour en apprendre un peu plus sur les parents, et sur les enfants, qui vont aussi développer leur imagination. Un jeu simple, créatif, révélateur qui est une idée de cadeau original et sympa à glisser au pied du sapin de Noël !