Vanille Iconique par le Comptoir Sud Pacifique

Vanille Iconique est la nouvelle eau de toilette de la marque Comptoir Sud Pacifique, qui offre ici, encore une fois, un parfum subtil, avec cet ingrédient emblématique la vanille. La fragrance est délicate, gourmande, un peu hypnotique, captivante et fabuleuse, éveillant les sens…

L’aventure débute en 1974, pour cette parfumerie française, avec un couple aventureux et voyageur. Ils rapportent, de leurs explorations, des variétés de fleurs, des résines, ainsi que des fruits. Des senteurs et des saveurs diverses, à mêler, entre découvertes, expériences olfactives et envies, pour présenter et offrir des fragrances fraîches, subtiles et parfois gourmandes. La collection est riche, et se complète avec cette nouvelle eau de toilette, Vanille Iconique.

Le parfum arrive très bien, en cette fin d’année, et pourra trouver facilement sa place au pied du sapin de Noël. Dans un joli écrin, bleu canard, profond, assez sobre, mais captivant de par sa couleur, se cache un flacon tout aussi modéré et concis, néanmoins élégant, avec de belles rondeurs, invitant à la douceur. Le bouchon est argenté et laisse apparaître un vaporisateur, qui va laisser s’échapper une fragrance assez gourmande.

En effet, l’eau de toilette Vanille Iconique est un nouvel accord de la belle palette de Comptoir Sud Pacifique. Une fragrance hypnotique et fabuleuse, aux notes de têtes d’amande et de pêche de vigne. Les notes de cœur présentent la vanille Tahiti, le magnolia et le cèdre, tandis que les notes de fond se basent sur l’absolue vanille bourbon, le musc blanc et l’ambre gris. La vanille très présente, sucrée, épicée et gourmande, reste captivante dans ce parfum savoureux et délicat. Il laisse un voile de fraîcheur sucrée, quelque chose d’enchanteur et langoureux.

Comptoir Sud Pacifique revient avec son ingrédient fétiche, la vanille, pour présenter, en cette fin d’année, une nouvelle fragrance. Une eau de toilette intitulée Vaille Iconique, hypnotique, sensuelle, gourmande et captivante. Un parfum qui laisse un doux voile de fraîcheur enchanteur. Une eau de toilette à porter pour les fêtes, ou à glisser au pied du sapin de Noël…

