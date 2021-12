Lanfeust de Troy, tome 9, La forêt noiseuse

La forêt noiseuse est le neuvième tome de la série Lanfeust de Troy, des éditions Soleil, paru en novembre 2021. Un album de Christophe Arleston et Didier Tarquin, qui complète la série douze années après le tome 8. Une bande dessinée qui présente une histoire complète, dans laquelle on retrouve Lanfeust.

Le début de l’histoire

Là-bas, presque tout le monde a un pouvoir magique. Chacun est différent, et pas toujours spectaculaire. Ce qui compte c’est de s’en servir au bon moment… Sur sa monture, une jeune fille est sur le point de passer un pont. Elle pense qu’elle ne doit plus être très loin de son objectif. Mais sur le pont, deux voyous l’attendent. Ils lui réclament un dragon d’or, pour pouvoir passer. L’un d’eux utilise sa magie, pour plier une branche et gifler la jeune fille. Cette dernière tombe à terre, en colère. Alors que les deux hommes commencent à prendre sa monture, en guise de paiement, la jeune fille se redresse. Elle se présente, puis utilise son pouvoir. Sans comprendre pourquoi, les deux hommes font une belle révérence. Pendant ce temps, Aspette prend une massue et frappe les hommes, pour les mettre à terre. Elle reprend sa monture, pour poursuivre son chemin.

L’histoire

Non loin de là, Lanfeust arrive dans un village et s’annonce. Redevenu simple forgeron, notre héros erre de village en village, en artisan itinérant. Avec l’aide de sono pouvoir, il fait fondre du regard le métal. Chose très utile pour son travail. Il fait aussi fondre les filles… Alors qu’il s’attèle à son travail, Aspette arrive en affirmant qu’elle va devenir sa nouvelle apprentie. Ainsi, ou presque débute, une nouvelle aventure pour Lanfeust. Bientôt rejoint par Hébus, son ami troll, ainsi qu’un gamin étudiant, ils vont tous devoir enquêter, pour savoir pourquoi de la magie est détournée.

La bande dessinée

Ainsi, la bande dessinée présente une histoire complète, un peu sur la même logique de Trolls de Troy. La structure narrative change aussi, pour capter un public qui ne connaît pas forcément le héros et l’univers. Ainsi, il est facile de plonger dans cet album plaisant, d’aventure et d’humour. Pour ceux qui connaissent déjà l’univers, et le héros, il est plaisant de le retrouver, ainsi que les personnages auxquels on était attaché. L’aventure est bien menée, drôle, captivante, présentant de nouveaux personnages. Les héros à retrouver, ont évolué, mais restent aussi à peu près les mêmes, avec les instincts préservés. Le dessin est plaisant, dynamique, expressif, offrant des scènes bien découpées et amusantes.

