La contrebande Society de Forest Hills est un récit complet, de Dave Baker et Nicole Goux, paru aux éditions Sarbacane, en février 2023. Une bande dessinée dense, qui présente une bande de copines, au sein d’une école chrétienne très conservatrice, qui va, entre autres, faire de la contrebande de dvd « olé olé »…

Dans la chambre de Broke, il n’y a personne. Son lit est vide, la couette et l’oreiller semblent intacts. Au-dehors, une silhouette s’éloigne de la maison… Une voiture roule, sur la route. C’est la voiture de la mère de Maggie, qui circule dans Forest Hills, en Californie. Cela se passe en 2005. C’est Brooke Imafidon qui conduit la voiture. La jeune fille est droitière, elle jouait au basketball, elle est fan du groupe de rock chrétien Switchfoot, aimerait être plus grande et s’acheter des bagues stylées. Elle rappelle à ses amies qu’elles partent juste acheter de vieux DVD gravés à un pauvre gars. Kelly, quant à elle aimerait paraître plus vieille. Kelly Nahas est également droitière, elle adore les animés et tape du pied lorsqu’elle est stressée… Dans la voiture, il y a aussi Maggie Hilcot et Melissa Cho.

Les quatre copines s’apprêtent à récupérer des DVD, pour aller les visionner, ensuite, chez Maggie. Elles espèrent passer une agréable soirée entre copines devant les animés de Miyazaki. Mais elles vont découvrir un tout autre film… Le récit est assez dense, avec beaucoup d’explications autour des différents personnages, notamment. La bande dessinée présente quatre adolescentes, quatre amies, différentes, toutes élèves d’une école chrétienne. Leur rapport à la religion, le passage à l’âge adulte, l’amour sont des thèmes abordés dans cet album plutôt intéressant et bien posé. Des jeunes filles qui se cherchent, cherchent leur place dans le monde, entre expériences et rencontres, victoires et drames. Le dessin est rond, très doux, il offre une atmosphère particulière, avec un choix de couleurs restreint, assez agréable.

La contrebande Society de Forest Hills est un album dense et intéressant, des éditions Sarbacane. Un récit riche qui présente quatre adolescentes, qui se cherchent, entre amours, amitié, rencontres, expériences, religion…

Lien Amazon