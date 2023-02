Les éditions Hugo s’emparent de “Dracula” de Bram Stoker

Les amateurs de littérature classique se réjouissent, les éditions Hugo Poche ont republié en version poche le célèbre roman gothique “Dracula” de Bram Stoker, un must have de la littérature. Alors si vous ne l’avez jamais lu, peut être est ce le bon moment ?

Il ya quelques temps je me disais que j’adorerais relire le livre “Dracula” de Bram Stoker. Quelques jours plus tard, j’apprends alors que les éditions Hugo vont republier ce grand classique. J’ai alors sauté sur cette occasion vous vous en doutez !

Pour ceux qui ne connaissent pas ce chef d’oeuvre, Dracula est un classique gothique du 19e siècle qui aborde des thèmes tels que la peur des forces surnaturelles, l’anxiété à l’égard des pays francophones d’Europe et le statut des femmes victoriennes. Cette histoire fascinante se déroule entre l’Angleterre et la Transylvanie au XIXe siècle, notamment dans un château caché des Carpates peuplé par le Comte Dracula, vampire immortel qui se repaît du sang des vivants et peut les transformer en créatures démoniaques. L’histoire se concentre sur Jonathan Harker, Mina Murray et Abraham Van Helsing, qui travaille ensemble pour arrêter les plans malveillants et sinistres du comte Dracula avant qu’il ne soit trop tard.

Avec sa structure narrative complexe, Dracula est souvent décrit comme un vrai livre pour experts ; Les lecteurs trouveront ainsi une histoire riche en suspens et en tension qui leur permettra de plonger complètement dedans jusqu’à la chute finale. D’ailleurs, le livre est considéré comme une œuvre de littérature à part entière et son adaptation pour le grand écran restera à jamais gravée dans l’histoire du cinéma.

Dracula : Un classique à lire et relire

Stoker s’engage à explorer le pouvoir et la nature terrifiante de la superstition en plongeant son récit dans une nuit sombre pleine du fantastique et du surnaturel. La figure centrale du livre, le comte vampire Dracula, est présentée comme ayant un contrôle presque complètement sur les animaux et le monde naturel autour de lui. De plus, l’utilisation par Stoker des pays francophones européens comme Autriche et Roumanie souligne les angoisses partagées par certains Européens occidentaux à l’encontre des pays francophones.

Le livre illustre également le rôle accordé aux femmes victoriennes dans une société patriarcale. Les personnages féminins ont tendance à être situés à un niveau inférieur au personnage masculin principal Jonathan Harker, ce qui reflète les pratiques de genre sans défense. En fin de compte, cependant, Jonathan trouve sa vraie force dans Mina Murray, son mentor spirituel dont il prend conseil chaque fois qu’une chose impossible est exigée de son héroïsme conventionnellement masculin.

Dracula est donc susceptible de stimuler la curiosité des lecteurs actuels et futurs autour du thème principal abordé par Dracula : l’horrifiant voyage vers la redoutable Transylvanie qui symbolise si bien les craintes ancestrales inhérentes à chaque homme face au destin qu’il s’est choisi. En fin de compte, ce roman magistral incarne encore plus profondément que jamais le mythe vampirique qui hante tous ceux qui ont eu le courage de sonder son mystère obscur…

Un must à lire et relire encore et toujours.

