,Comment sortir de l’image que l’on donne et que les autres reçoivent de nous lorsqu’on est “shapé” comme une diablesse ? C’est le gros problème de cette « Sweet Paprika » ! Sous ses airs de démones, au tempérament de feu et aux courbes délicieuses, elle cache un secret. Celui d’être une workaholic dont la vie sentimentale se résume aux « 21th century fox » qu’elle s’imagine !!

Mais tout est sur le point de changer lorsqu’un client potentiel lui fait chavirer l’âme !!!!

Un conte de fées romantique, en one shot redoutablement exquis et sensuel.

À découvrir chez Glénat depuis le 8 février 23 !!! (+14)

Le décor :

Une maison de poupée…

La petite Paprika joue une scène d’amour passionnelle entre ses figurines. Alors que sa mère trouve cela adorable et plutôt normal pour son âge, son père a tôt fait d’interrompre ses élucubrations romanesques et sexuelles. Tout en sermonnant sa femme de son implication dans ses jeux de découvertes psychosexuelles !!!

Pourtant, s’intéresser à l’amour et au sexe à cet âge, c’est se prouver à soi-même que l’on peut contrôler ses pulsions et ses désirs à long terme. Être estimée et désirée affectivement… Et l’intervention plutôt négative et dégradante de son père par rapport à tout cela va la desservir encore bien des années…

Infernum Press , de nos jours. Présentation d’une agence, pour un nouveau logo de la boîte…

On entend des pas se rapprocher de la salle de réunion, et la porte s’ouvre doucement laissant apparaître un mug de café. L’intervenant est ravi d’obtenir enfin un café bouillant comme il les aime ! Pourtant, on sent un « léger » malaise autour de la table. Le staff est comme qui dirait, « légèrement » angoissé…

On découvre, là, debout, une jeune diablesse, qui semble implicitement ne rien comprendre à cette situation. L’intervenant continue de lui parler de ce café qui a tellement tardé à venir, qui n’est pas vraiment à son goût etc. Pensant que cette godiche de secrétaire s’est trompée dans la « commande ».

C’est au moment où la « godiche » en question explose totalement de rage que celui-ci se rend compte de sa méprise, et du gros malaise autour de la table !!!!! Cette « secrétaire » n’est autre que la patronne de la boîte arrivant simplement pour assister à la réunion, et, croyez moi, personne ne souhaitait lui titiller l’adrénaline !!! Car, dans la société, chacun sait que Miss Paprika est une personne extrêmement exigeante, voire tyrannique !!! Enfin, c’est ce qu’elle laisse voir d’elle-même…

Car, en vérité, son cœur et son âme sont bien plus moelleux, voire limite romanesque, que ce qu’elle laisse entrevoir ….

Le point sur le comics :

Miranda Andolfo pose le doigt sur la corde sensible de drôlement de femmes avec ce one shot savoureux ! Cette Sweet Paprika, sous ses abords workaholic, maîtrisant d’une main de fer la société de Papa, n’a d’autres buts de le satisfaire et d’obtenir la reconnaissance éternelle, du héros de son enfance.

Un héros qui punit systématiquement tous ces débordements affectifs. Assassine complètement ses désirs et son affect. Pour pallier à cela, il ne lui reste que son imagination. Toute en sensualité et humour. Et puis, la naissance d’un amour pour faire éclore en elle son véritable « moi » !!!

On aime les illustrations, de ce one shot pavé jouissif, aux Éditions Glénat, mi-humaine/mi-diablotin/nes, en noir et blanc, pour symboliser le côté « train-train » de la vie de sa protagoniste. Saupoudrée de rose criard, pour le côté fou, excentrique mais tellement adorable !!

Au fil de la lecture, on assiste à un véritable conte de fées plein de folies, de quiproquos… C’est drôle, voluptueux et jouissif !!!

La conclusion :

Sweet Paprika aux Éditions Glénat, c’est LA psychothérapie qu’il nous faut à toutes !!!! Un coup de pied dans la normalité limitante de la société. Un arc-en-ciel rose bonbon d’amour, drôle, audacieux, joyeux. Une valse amoureuse et sensuelle !