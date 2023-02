Fergus a fait une bêtise – L’heure des histoires

Fergus est de retour avec de nouvelles aventures, à savoir « Fergus a fait une bêtise » raconté par Robert Starling, dans la collection de « L’heure des histoires ». Ici, les enfants vont retrouver leur dragon préféré en mode canaille, prêt à mentir encore et encore, au point de s’attirer les foudres de quelques adultes.

Dans « Fergus a fait une bêtise » nous retrouvons Fergus bien décidé à mentir pour ne pas se faire fâcher. Il cumule les bêtises, plus ou moins grosses, et ment sans arrêt à ses petits copains, et même aux adultes. Il raconte ne pas avoir volé les pièces qu’il a retrouvées par terre dans la rue, lorsqu’il a renversé son verre de lait, et même après avoir brisé la vitrine de la boulangerie. Et à cause de cela, un petit camarade de foot est puni à sa place, privé de match. Fergus commence à mal le vivre, il s’en veut de plus en plus, il finit par se dénoncer, se rattraper et faire des excuses à ses copains.

Notre avis sur le livre

« Fergus a fait une bêtise » fait partie de ces livres qui privilégient l’interaction entre l’adulte et l’enfant. Soit, la force même des livres de la collection « L’heure des histoires ». L’histoire est adorable, les illustrations également, les enfants qui ne connaissent pas encore Fergus n’auront aucun mal à s’attacher à lui. Le livre est bien pensé parce qu’il va permettre aux enfants de comprendre que le mensonge n’apporte rien de positif, grâce à des exemples qui leur parleront forcément, notamment cette amitié en jeu qui est très importante pour eux. Ici, tout est raconté sans sentiment de culpabilité, au contraire, l’auteur fait ressortir les côtés positifs de l’histoire, en leur faisant comprendre qu’il est toujours possible de se rattraper lorsqu’on fait une erreur.

« Fergus a fait une bêtise » fait partie de ces livres qui vont aider les parents à faire comprendre aux enfants qu’il ne faut pas mentir. Et aux enfants de se rendre compte que le mensonge n’apporte rien de positif. Tout cela grâce au minois adorable de Fergus, ce dragon au grand cœur.