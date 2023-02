Magda – Au grand jour & Le petit monde de la mare

Peut-être ne connaissez-vous pas encore Magda, cette petite taupe au grand cœur émerveillée par la nature et passionnée de peinture ? Récemment publiées aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, nous avons pu découvrir deux de ses aventures, à savoir « Au grand jour » et « Le petit monde de la mare ».

Il règne un univers paisible dans cette nouvelle série de livres signés Anne Sibran pour les textes et Émilie Angebault pour les illustrations. Les deux premiers tomes sont le reflet même de ce que devrait être la nature, belle et authentique. Au travers de Magda, les enfants vont se rendre compte de la richesse du monde dans lequel ils vivent.

Magda « Au grand jour » – Tome 1



Nous retrouvons Magda dans ses galeries en train de peindre ce qu’elle observe chaque jour dans ce monde d’en bas. Elle se rend compte qu’il manque un petit quelque chose à ses peintures, quand soudain, lo la chenille dégringole sous terre et rencontre Magda qui décide de l’héberger quelques jours. Elle lui fait visiter son monde, lui présente ses peintures, et lo se rend compte qu’il manque des couleurs à ses créations.

Lo lui propose donc d’aller dans le monde du haut avec elle pour découvrir les couleurs, lorsqu’il se transforme subitement en papillon. Elle se laisse guider et s’émerveille par tout ce qu’elle observe : une nature merveilleuse, des fleurs, des oiseaux. Se rend compte que le monde vit, respire. Elle décide alors d’immortaliser tout cela en commençant à peindre un champ de fleurs, jusqu’au coucher du soleil. En rentrant chez elle, elle raconte tout à ses amis, et leur révèle sa superbe peinture.

Magda « Le petit monde de la mare » – Tome 2



Ici, on retrouve notre Magda inquiète de voir que de l’eau s’est infiltrée dans les galeries à cause de la pluie qui ne cesse de tomber. Elle se rend compte que c’est l’affolement sous terre. Louis, le rat trompette, décide de leur venir en aide, en les guidant vers la sortie tout droit dans le monde d’en faut. Ils croisent des canards, des poules d’eau également. Et une fois encore, Magda s’émerveille face à multitude de couleurs qu’elle observe. Elle se laisse porter par la beauté des paysages, elle profite d’un coucher de soleil jusqu’à ce que la pluie cesse. Elle décide quand même de continuer son exploration, elle n’en perd pas une miette. C’est bien simple, elle observe tout minutieusement et se met à peindre une nouvelle création qu’elle présentera à ses amis du monde d’en bas.

Les livres sont disponibles ICI.

La nouvelle série des aventures de Magda est magnifique ! Les autrices forment un duo bluffant, impossible de ne pas rentrer dans cet univers poétique. Il suffit de lire les deux premières pages du Tome 1 pour s’attacher à Magda, cette petite taupe au grand cœur.

Les enfants vont aimer suivre ses aventures et profiter de la beauté de la nature. D’ailleurs, il faut rendre justice au talent d’Émilie Angebault, qui nous offre ici une représentation fascinante de la nature, riche en couleurs certes, mais tout en douceur. Sans oublier tous ces animaux qui vont vite devenir des compagnons pour les jeunes lecteurs. En suivant Magda, ils vont se rendre compte que le monde est riche : la végétation, les fleurs, les animaux, les saisons, le temps, etc. Et puis cerise sur le gâteau, à chaque fin de livre, nous retrouvons l’œuvre réalisée par Magda elle-même, à savoir une peinture en double page absolument magnifique.

Les aventures de Magda sont un véritable coup de cœur. Les enfants vont se laisser porter par ses promenades au cœur même de la nature. Ils pourront admirer toutes ces couleurs qui l’entourent, et la chaleur que cela apporte. Ce petit baume au cœur que l’on peut ressentir une fois le livre terminé.