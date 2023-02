Le manège de Zélie – Petit Castor

Le manège de Zélie est un petit album, de Susie Morgenstern et Marie Quentrec, paru dans la collection Petit Castor, des éditions Flammarion, fin janvier 2023. Une histoire pour les tout-jeunes lecteurs, qui veulent tenter de nouvelles expériences…

La petite Zélie se promène avec sa maman. Dans le parc, elles voient un manège. Zélie semble attirer par cette attraction. Un homme met en place des chaises autour du manège. Maman achète un ticket et prend une chaise. Zélie s’approche du manège, elle a l’air ravie. Maman lui demande si elle veut monter sur le cygne. La petite fille sourit, mais en montant son regard vers l’animal, elle semble surprise et un brin effrayé. Le cygne lui paraît plus grand et plus terrifiant. Alors, la jeune enfant va voir un peu plus loin. Sa maman lui demande si elle veut essayer le cochon…

Le récit est très simple et court, adapté aux tout-jeunes lecteurs, qui pourront se reconnaître en Zélie. En effet, la petite fille observe, explore, aimerait essayer… Mais sa petite taille, ses peurs les rappellent à elle. Alors que sa maman tente de lui faire découvrir le manège et de trouver un animal qui lui conviendrait, la petite fille a peur. Elle se retrouve devant de gros animaux qui semblent se transformer et deviennent effrayants. Explorer quelque chose de nouveau n’est pas une mince affaire… Les sentiments, la peur et le fait d’être rassuré par un parent, s’entremêlent et viennent consolider cette affection importante, pour les tout-petits. Le récit prend donc pas mal son sens grâce aux illustrations. Le dessin est donc simple, néanmoins efficace, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Le manège de Zélie est un petit album de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion. Un livre souple qui présente une histoire courte, adaptée aux tout-petits, entre courage, frayeur, envie de découvrir, première fois, petitesse, exploration, imaginaire…

Lien Amazon