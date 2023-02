C’est du boulot ! – Vincent Guigue & Loïc Méhée

« C’est du boulot ! » est un album adorable, drôle et rythmé. Il raconte l’histoire d’un petit garçon qui rêve d’avoir un chat sans forcément se rendre compte du temps et de l’énergie que cela demande de s’en occuper. Raconté par Vincent Guigue et illustré par Loïc Méhée, les enfants vont beaucoup s’amuser !

Quelques mots sur l’histoire

Dans « C’est du boulot ! » on retrouve un jeune garçon fou de joie d’adopter un petit chat. Cela fait très longtemps qu’il attendait ce moment, mais ses parents refusaient tout le temps, prétextant qu’avoir un chat, c’est trop de boulot. Il faut dire qu’il ne s’imaginait pas qu’un petit chat pouvait prendre autant de place. Et depuis qu’il a adopté Chaussette, il s’en rend bien compte ! Il doit le sortir plusieurs fois par jour, lui donner à manger, ramasser ses bêtises, le soigner lorsqu’il est malade, le surveiller pour éviter qu’il ne s’échappe. Et ce n’est pas tout ! Jouer avec lui, l’amuser, lui faire des câlins, lui apprendre les bonnes manières, le protéger des autres animaux. Soit, faire tout ce que font déjà ses parents pour lui et sa petite sœur, à savoir prendre soin d’eux.

« C’est du boulot ! » est disponible aux Éditions Les 400 coups.

Notre avis

Le livre est très sympa, avec ce jeune garçon qui ne cesse de faire attention à son chat, qui lui, semble lui désobéir la plupart du temps. Mais peu importe, il est important pour lui de prendre soin de son nouveau compagnon. Les enfants vont le suivre dans ses aventures tout en apprenant différents métiers. Le livre est donc tout aussi amusant que pédagogique. En effet, le héros explique que pour s’occuper de son chat il doit parfois se mettre dans la peau d’un portier, d’un cuisinier, d’un commis à l’entretien, d’un infirmier, d’un interprète, d’un animateur, d’un policier, d’un masseur, d’un professeur, d’un garde du corps, d’un clown. Autant de métier qu’il explique très bien avec de nombreux exemples. Petit plus, l’auteur a écrit les métiers en lettres bâton de façon à ce que les enfants puissent épeler les mots et pourquoi pas les retenir.

Enfin, nous avons encore plus aimé la morale de l’histoire, qui dit que les parents passent beaucoup de temps avec leurs enfants, pour veiller à ce qu’ils se portent bien et ne manquent de rien. Soit, autant d’énergie que lorsqu’on adopte un animal de compagnie finalement.

« C’est du boulot ! » fait partie des livres que les parents doivent offrir à leurs enfants qui souhaitent par-dessus tout adopter un chien ou un chat. Ils pourront se rendre compte qu’il n’est pas si facile de prendre soin d’eux et que cela demande aussi beaucoup de temps et d’énergie.