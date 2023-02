Le livre d’Emmanuelle Johnson Expérimenter le voyage astral est paru le 18 janvier, aux Editions Jouvence.

Le voyage astral est une expression de l’ésotérisme qui désigne l’esprit qui se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l’espace environnant.

LIVRE

Pour commencer, le lecteur découvrira ce qu’est le voyage astral et son processus. L’astral est une dimension d’initiation, dans laquelle, il est possible de communiquer. Mais aussi de rencontrer des entités ou des gens qu’on a pu connaître dans la vie. Certaines personnes peuvent avoir peur de cette expérience. Peur de possession, de ne pas réintégrer son corps, de rencontrer des entités négatives. Un chapitre explique comment réussir son voyage, un autre propose des pratiques, méthodes et exercices pour y arriver (Transe, hypnose, visualisation…) Enfin, l’autrice explique la manière de se souvenir et de restituer son voyage.

Ce livre est accompagné d’un oracle de 18 cartes qui vous permettra de travailler votre force d’intention, votre intuition et vos demandes à l’univers dans une énergie de confiance.

L’ouvrage permet aussi de lire quelques témoignages de particuliers qui ont vécu cette expérience fascinante.

Expérimenter le voyage astral d’ Emmanuelle Johnson est un livre qui ravira tous les passionnés de cette question.