Jim Hawkins – L’intégrale des éditions Ankama

Jim Hawkins, la trilogie de Sébastien Vastra, est à retrouver en intégrale, aux éditions Ankama. Un bel album, paru en février 2023, enrichi d’un cahier graphique inédit, avec un ex-libris offert. L’île au trésor est revisitée de manière magistrale, ainsi que dans un univers animalier fascinant.

Les histoires de pirates l’ont toujours fasciné. Mais il ne faut pas croire ce que racontent les livres à propos des pirates. Les flibustiers flamboyants, la liberté pour épée et l’amour pour vertu ne sont que romantisme d’apparat. L’histoire qui est sur le point d’être racontée, est celle de Jim Hawkins. Elle n’a rien à voir avec les histoires des livres, elle ne couronne pas les cœurs vaillants… Aussi loin qu’il s’en souvient, il a passé une enfance discrète, sans faire de vagues. Mais à l’aube de ses quinze ans, le jeune homme tournait comme une bête en cage dans sa Cornouailles natale. Ses rêves l’emportaient ailleurs, par-delà l’horizon. Il était guidé par une soif d’aventures, comme ses héros Ulysse, Drake et Roberts. Jim passait des heures à scruter le large, prêt à embarquer si apparaissaient de grands voiliers.

Le récit est dense, dans cette intégrale, mais tellement captivant et fabuleux. La réécriture de L’île au trésor est superbe, offrant une aventure réussie, qui reste fidèle, tout en offrant une interprétation libre. Une grande aventure est à découvrir dans cette bande dessinée grandiose, pleine de péripéties. Les lecteurs suivent, avec plaisir, Jim Hawkins, jeune matelot et narrateur de son histoire, qui va partir pour l’aventure, entre danger, coups bas, mensonges, espoir, trésors, carte, fortune, combats, voyage… Le récit est très bien rythmé, travaillant le suspense et les tensions, offrant ainsi une belle dynamique et une lecture captivante. L’album doit aussi son succès à son dessin anthropomorphique sublime. En effet, le trait est fin et travaillé, il offre de superbes planches à découvrir, dont on ne se lasse…

Jim Hawkins, de Sébastien Vastra, est à retrouver dans une intégrale, parue aux éditions Ankama. Un bel et grand album qui propose de découvrir ou redécouvrir cette trilogie qui revisite L’île au trésor, de façon magistrale, avec un univers anthropomorphique fascinant.

