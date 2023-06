22e édition du festival Les Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer du 6 au 8 juillet

Déjà la 22e édition des Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer ! Cette année, c’est au début des vacances d’été (du 6 au 8 juillet) que se déroulera ce festival tant apprécié du public qui se déroule dans le magnifique cadre du Jardin de l’Olivaie. Depuis tant d’années, les Nuits Guitares ont vu défiler un grand nombre d’artistes : John Butler, Lucky Peterson, Christophe, Emir Kusturica, Selah Sue, Catherine Ringer, Clara Luciani, Christophe Maé, Aaron, Philippe Katerine et tant d’autres… Cette 22e édition va accueillir Izia, Dire Straits Legacy, Bernard Lavilliers et, avec en premières parties, toujours des artistes de la région. Voici le programme :

– Jeudi 6 juillet : Izïa va enflammer la première soirée des Nuits Guitares. Tous ceux qui l’ont déjà vue en concert savent à quel point elle est énergique et généreuse sur scène. Elle interprètera les titres de son dernier album « La Vitesse » et notamment « Mon coeur », qui, à coup sûr, fera danser le public. La première partie sera assurée par le groupe niçois Malt Liquor.

– Vendredi 7 : ce devait être Jane Birkin mais elle a malheureusement dû annuler sa venue à Beaulieu pour des raisons de santé. A la place, Dire Straits Legacy livrera un show énergique et électrique, en hommage au mythique groupe des années 80. En première partie, ce sera Béesau , le trompettiste plein de talent qui a notammé joué pour Seal et kungs.

– Samedi 8 : on ne présente plus Bernard Lavilliers. Il viendra clôturer cette 22e édition des Nuits Guitares et interprètera ses plus grands titres pour le plus grand bonheur du public. La première partie sera assurée par la chanteuse azuréenne Alexandra Miller qui présentera sur scène les titres de son nouvel EP « Sweetest Morning ».

Les Nuits Guitares à Beaulieu-Sur-Mer du 6 au 8 juillet.

Les portes du Jardin de l’Olivaie ouvriront à 18h30 et fermeront à minuit.

Snack et bar sur place.

Pour plus de renseignements sur les tarifs et sur la programmation : www.lesnuitsguitares.com