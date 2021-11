Un pays dans le ciel – Récit complet des éditions Delcourt

Un pays dans le ciel est un récit complet d’Aiat Fayez et Charlotte Melly, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Une bande dessinée de 328 pages, qui présente la discussion nocturne de deux personnages, demandeurs d’asile, exilés, étrangers…

Un homme s’occupe de taper ses coussins, de nettoyer son appartement et de préparer à manger, lorsque l’interphone sonne. Il indique gentiment le dernier étage. Aiat salue Charlotte et présente l’appartement, la chambre louée, les serviettes, la salle de bain, les toilettes, la cuisine et le salon. Il explique que l’appartement n’est pas grand, mais qu’il est en plein cœur de Vienne. Travaillant toute la journée dans son café, sa colocataire de quelques jours peut utiliser la cuisine et le salon autant qu’elle le souhaite. Puis, les deux personnages discutent, se présentent. Charlotte pose quelques questions et apprend qu’Aiat est un écrivain, il est né à Beyrouth, et est arrivé très tôt à Paris. Il y a eu, par la suite, un retour au Liban, puis à Paris. Il ne se sent ni libanais, ni français. L’obtention de la nationalité française est un circuit élaboré à l’image d’un labyrinthe, et il est sans cesse tombé sur ses impasses.

C’est une longue discussion qui est à découvrir, présentant le vécu de ces deux personnages et leurs épopées clandestines, leurs recherches d’identité, leurs courages, leurs craintes, leurs mauvaises rencontres. Ils dénoncent aussi le fonctionnement des institutions composées de voies sans issues, d’aberrations et d’êtres humains décidant de la vie des autres. La bande dessinée, bien découpée, est très riche, touchante, émouvante et même trop sensible à certains moments, et donc pour public averti. Des témoignages marquants, violents, pour une réalité difficile à croire, mais qui présentent aussi une réflexion sur l’appartenance à une patrie, la notion de liberté, l’humanité, la crainte du lendemain, la fuite d’un pays meurtri… Le dessin est très singulier, comme malmené, à l’image de ces deux personnages et de leurs histoires, de leurs témoignages. Le rouge et le bleu s’entrechoquent, présentant un graphisme doux et vif à la fois.

Un pays dans le ciel est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente plusieurs vérités, parfois sombres et douloureuses, comme un parcours du combattant, pour les exilés, qui recherchent la liberté, une patrie, leur place sur terre, la compréhension, l’écoute…