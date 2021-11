Felix Ever After, de Kacen Callender

Découvrez Felix Ever After, un roman émouvant sur un adolescent transgenre en quête d’amour, d’identité et de reconnaissance. Paru aux éditions Slalom, Felix Ever After est aussi addictif qu’important à lire !

Résumé

Felix cumule les étiquettes — noir, queer, trans — mais son identité reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n’arrive pas même à savoir qui l’on est ?

Alors qu’il lutte pour s’affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l’épreuve vont éclore les plus grandes amitiés… et la plus belle des histoires d’amour.

À propos du livre

Felix Ever After est un roman Young Adult écrit par Kacen Callender. S’inspirant de certains aspects de sa propre vie, l’auteur·e raconte l’histoire de Felix. Jeune homme transgenre à l’aube de sa vie d’étudiant, Felix Love est en quête d’amour, d’identité et de reconnaissance. Traduit en France aux éditions Slalom, ce roman émouvant est aussi addictif qu’il est important.

Felix Love commence ses cours d’été pour préparer ses études d’art à l’Université, en compagnie de son meilleur ami Ezra. Mais en arrivant sur place, il découvre l’exposition terrible d’anciennes photos de lui avant sa transition, accompagnées de son dead name*. Il se lance alors à la recherche de la personne responsable, mû par l’envie de vengeance. Il va alors découvrir qui sont ses vrai·e·s ami·e·s, et tomber amoureux d’une personne à laquelle il ne s’attendait pas.

* Un dead name correspond au prénom que portait une personne avant sa transition.

Mon avis

Si je ne suis pas du genre à acheter un livre seulement pour sa couverture, je ne peux nier que cette dernière influence grandement mon intérêt pour un roman. Et concernant Felix Ever After, je trouve la couverture absolument sublime. J’étais d’ailleurs ravie que les éditions Slalom conservent la couverture originale. En effet, la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) sont encore trop rare sur les couvertures françaises. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver des traductions avec des couvertures françaises invisibilisant totalement ces personnages alors que la version originale les mettait en avant sur la couverture… C’est donc un excellent choix de la part des éditions.

Concernant l’histoire, Felix Ever After retranscrit très bien la personnalité d’un adolescent un peu perdu. Felix a fait son coming out trans, mais s’il est certain de ne pas être une fille, il ne se reconnait pas entièrement en tant qu’homme non plus. Il n’a jamais été amoureux, et est en lutte constante pour exister aux yeux des autres et de la société. Ainsi, il se pose énormément de questions et suranalyse un peu tout. Surtout, il laisse parler ses émotions avant tout, ce qui le rend impulsif et parfois pas très malin. Mais c’est aussi ce qui le rend si réaliste et attachant.

Durant ma lecture, j’avais énormément de mal à lâcher l’histoire. J’étais très attachée à Felix, Ezra, et aux autres personnages. J’avais envie de comprendre leurs intentions, leurs actions, etc. Du coup, je l’ai lu très rapidement et ai beaucoup apprécié ce roman.