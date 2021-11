La France est-elle le nouveau paradis des chaînes de restauration rapide américaines

Pour un français normal, manger est synonyme de plaisir. Ils grignotent à peine entre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Par conséquent, les repas prennent plus de temps et plus de nourriture est offerte à travers plusieurs cours. Entrée, plat, fromage, et/ou dessert est la règle. Mais, cela signifie-t-il que les français ne mangent pas de repas rapide ? Pas vraiment.

En 2017, les Français ont mangé plus de 1,46 milliard de burgers. Selon une nouvelle enquête de Gira Conseil.

France : un marché de la restauration rapide en plein essor ?

Selon la même enquête, les fast-foods en France représentent plus de la moitié des parts de marché de l’ensemble des restaurants. Cependant, cela ne signifie pas que les Français ne mangent que des hamburgers, des pizzas et du poulet frit. De plus, de nombreux restaurants et cafés français proposent une carte « rapide », ciblant les professionnels dont les temps de pause se rétrécissent.

En revanche, les hamburgers figurent à la carte de 85 % des restaurants français. Bien sûr avec des variations sophistiquées et des touches personnelles ajoutées par chaque chef. Selon Gira Conseil, 70 % des burgers sont vendus dans les restaurants traditionnels assis.

Né aux USA, fabriqué en France : La vérité sur le McDonald’s français

Cela fait 42 ans que le géant américain du burger McDonald’s vend ses premières frites en France. les Français sont tombés amoureux du Big Mac chez McDonald’s, bien que la relation ait connu des hauts et des bas au fil des ans.

En 1999, le militant agricole José Bové et d’autres membres d’un syndicat d’agriculteurs ont rasé un McDonald’s dans le sud de la France. Protestant les tarifs américains sur le fromage de Roquefort, Bové a expliqué à la télévision : « Nous avons attaqué ce McDonald’s parce que c’est un symbole des grandes entreprises qui veulent nous bourrer de mauvaise nourriture et ruiner nos agriculteurs. C’était la première fois qu’il utilisait le mot « malbouffe », qui est utilisé aujourd’hui pour décrire la mauvaise nourriture ou la mauvaise alimentation.

En 2004, McDonald’s a été déclaré symbole de la « malbouffe ». Pourtant, McDonald’s a fait de la France son deuxième marché le plus rentable au monde, juste après les États-Unis. Comment est-ce possible?

Il y a de fortes chances qu’en mangeant dans un McDonald’s en Allemagne, vous vous sentirez comme aux États-Unis. Ce n’est pas le cas en France.

Lorsqu’il a ouvert son premier joint européen en 1979, McDonald’s a choisi Strasbourg, une grande ville à la frontière franco-allemande. Tirant parti de sa notoriété en Allemagne, la chaîne a copié et collé le même décor et les mêmes recettes pour la France. « Pendant les 15 premières années, nous avons offert aux gens une partie de l’Amérique », a déclaré le PDG de McDonald’s France dans un article de 2013 de la Wharton School of Business. Cela a changé en 1995 lorsque la chaîne a intégré du fromage français et d’autres aliments français dans ses hamburgers. Aujourd’hui, McDonald’s France affirme que 95% de ses ingrédients proviennent de France.

McDonald’s a également écouté ses clients. Quelle est la clé pour un client français ? Profiter du temps pour manger de la nourriture de haute qualité dans un endroit attrayant.

La filiale française investit massivement dans la rénovation de ses magasins et lance le McCafé, dont les pâtisseries rivalisent facilement avec les boulangeries locales. NPR a souligné en 2012 que les établissements McDonald’s français ne ressemblent pas à des fast-foods : « sont des restaurants spacieux et décorés avec goût qui encouragent les gens à prendre leur temps en mangeant. Les confortables McCafé avec leurs fauteuils et canapés moelleux sont devenus une extension [de] de nombreux restaurants.

Lorsque j’ai lu cet article dans Le Monde, j’ai été stupéfait d’apprendre à quel point le géant américain de la restauration rapide connaît un succès dans la France rurale. En 1960, la France comptait 200 000 cafés. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 32 000 et les adolescents vont plutôt chez McDonald’s : ils s’y retrouveront après l’école, en attendant le bus qui les ramènera chez eux. Ailleurs, c’est le seul endroit où l’on peut se désaltérer ou manger un morceau entre amis.

Pourquoi de plus en plus de chaînes de restauration rapide américaines viennent en France ?

Après que des entreprises françaises et européennes ont lancé avec succès des burgers haut de gamme à base d’ingrédients frais et/ou biologiques, les chaînes de restauration rapide américaines se sont senties encouragées à ouvrir des magasins en France : « S’ils pouvaient réussir en France, pourquoi ne pas essayer dans d’autres pays ?

La France est un marché lucratif pour les chaînes de restauration rapide américaines. Même s’ils n’ont pas beaucoup de temps pour déjeuner, les Français aiment bien manger et dépensent plus en nourriture que les Allemands et les Américains.

Finalement, Popeye’s and Co. a peut-être appris de l’échec de Burger King (ils se retirent du marché français en 1997) et du succès de McDonald’s. Par exemple, KFC propose non seulement du poulet frit, mais aussi le très apprécié « poulet roti »