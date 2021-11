Qui va là ? Vivez une expérience théâtrale originale

Vous aimez le spectacle vivant ? Alors vous allez apprécier la pièce : Qui va là ? d’après Emmanuel Darley , dans une adaptation et interprétation de Thierry de Pina de la Compagnie Collectif Ah le Zèbre !

L’argument du spectacle :

La pièce commence, mais le comédien n’arrive pas, un inconnu en profite pour s’emparer de la scène. Il s’appelle Alexandre, il s’installe et partage son histoire intime. Une confidence bouleversante . Sans maison ni repère, accompagné des cendres de sa mère, ses souvenirs s’emmêlent. L’homme, un peu perdu, affirme avoir vécu ici, auparavant. Toujours est-il qu’il possède des souvenirs d’enfance en ce lieu. Chambre, salon… autant d’indices pour remonter le fil d’Ariane de ses souvenirs épars. Peut-être ce visiteur, trimballant dans ses affaires les cendres de sa mère, n’a pas de réel lieu de vie en ce moment vous l’avez deviné. Un hère, un maraudeur, un SDF qui ne fait que passer, mais qui a besoin, durant un instant, d’un ancrage pour reconstituer sa mémoire, son être, sans doute faire son deuil.

Tel un conteur du coin du feu, Alexandre/Thierry va dérouler son histoire aux convives fascinés, avec l’imaginaire comme seul artifice théâtral. Un moment précieux, intimiste, du théâtre hors les murs comme l’aime Emmanuel Darley, créateur de ce spectacle, Qui va là ?. Un point d’équilibre entre réalité sociale et fiction, entre l’étrange éthéré du jeu, et la matérialité gironde des agapes qui vous attendent sur la table.

Fiction ? Réalité ? Moment de partage intime , mise en abîme, théâtre dans le théâtre au service d’une réflexion universelle, le personnage est touchant, émouvant, dérangeant , un moment suspendu entre tendresse, rires et doutes. La confidence intime d’un personnage touchant et ironique que l’on croirait échappé d’un roman de Dostoïevski.

Mon avis de spectatrice :

Conçu pour être joué à domicile, ce spectacle Qui va là ? adapté et interprété par Thierry de Pina est une plongée dans un parcours de vie. Le comédien s’empare de la scène pour construire une véritable scénographie autour de son récit. Son aisance sur scène montre à quel point il est investi dans ce rôle et comment il incarne parfaitement ce personnage atypique et hors du temps.

L’émotion qu’engendre la magistrale interprétation de Thierry de Pina va crescendo, touchant le spectateur au plus profond de son être. Il parait perdu au début du spectacle, puis, par petites touches délicates, il peint ce tableau sombre d’une existence désespérée et solitaire.

On ne peut qu’être ému par la mine de clown triste de cet excellent acteur qui prend possession de l’espace avec brio, en se basant sur un texte écrit au scalpel chirurgical, trempé dans l’encre de la poésie. Qui va la ? par la Compagnie Ah le Zèbre est un très beau spectacle à voir comme une expérience unique. Bon spectacle !

Le 12 novembre 2021 au Théâtre de la Tour (Avignon)

Du 25 novembre 2021 Au 17 décembre 2021, les jeudis & vendredis au Theo Théâtre (Paris)