Giboulées – Émile fait un Émile

Émile fait un Émile est un nouveau titre de la collection Émile, paru dans la collection Giboulées, des éditions Gallimard, en septembre 2021. Un ouvrage pour les jeunes lecteurs, de Vincent Cuvelier et Ronan Badel, qui présente une aventure surprenante du petit héros malin.

Aujourd’hui Émile a pris un carnet et ses crayons de couleur, pour inventer une aventure d’Émile. Le jeune garçon semble bien décidé et débute son histoire par une simple promenade dans la forêt. Mais sur le chemin, le petit héros rencontre un loup qui veut le manger. Mais le héros, il ne se laisse pas manger par les loups ! Il se met à courir, poursuivi par le loup. Le jeune garçon se cache dans les herbes hautes, parce que comme ça le loup, il ne peut pas le voir ! Alors, le petit héros prend sa fusée du ciel, pour s’envoler dans le ciel et échapper au loup…

C’est une aventure farfelue, tirée de l’imagination amusante du jeune héros, qui est à découvrir ici. Ainsi, Émile écrit une histoire sur lui-même, dont il est le héros et l’auteur. Il prend les manettes de son monde imaginaire, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs, qui pourront certainement se reconnaître dans ces aventures drôles, simples, farfelues et plaisantes. Le récit est court et adapté aux enfants, avec un texte par le héros lui-même, captivant et entraînant. L’aventure est pleine de rebondissements, amusantes et surprenantes, offrant un univers pétillant qui plaira aux enfants. Le dessin est changeant, bien évidemment, car c’est Émile qui présente son œuvre, avec un trait moins précis et pourtant très prometteur, car expressif, détaillé et bien mis en couleur.

