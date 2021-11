Tango, tome 6, Le fleuve aux trois frontières

Le fleuve aux trois frontières est le sixième de la série Tango, et le dernier tome du cycle, paru aux éditions Le Lombard, en octobre 2021. Une bande dessinée de Matz et Philippe Xavier, qui présente une nouvelle aventure périlleuse, pour Tango et Mario, qui viennent en aide à un vieil ami…

Quelque part dans la cordillère des Andes, Tango se promène tranquillement à cheval, au milieu de nulle part. Il revient toujours ici, il s’y sent comme chez lui, plus que n’importe où ailleurs… La beauté des lieux, l’immensité, le ciel, la croix du sud, la faible densité de population sont comme des aimants. Pour lui, c’est bien d’avoir un endroit comme cela, où l’on peut se dire qu’on peut rester et vivre, sans jamais se lasser, sans avoir besoin de grand-chose, sans faire de mauvaises rencontres… Au même moment à Buenos Aires, dans son appartement, Mario reçoit un coup de téléphone. Après quelques instants, il affirme qu’il va l’appeler. Aussi, alors que Tango explore tranquillement les Andes arides, et pense se poser quelques jours, reçoit un appel de Mario qui doit lui annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Mike n’est pas très loin, sur la terre ferme, mais il a besoin d’un coup de main…

Ainsi débute une nouvelle mission pour Tango et son ami, ex-flic, Mario Borges, qui vont venir en aide à un vieil ami. Mais Mike ne joue pas franc jeu, de suite, avec eux. En effet, c’est une affaire beaucoup plus grosse et périlleuse qui les attend, surtout lorsque Shannon va lui demander de faire un petit boulot pour elle. Après la mort de Mike par une riche crapule, John Cruz veut sa vengeance, mais il va aussi se mettre en danger pour cela ! La bande dessinée est plaisante à lire, pleine de tension, et d’action avec un tableau moindre, mais tout de même intéressant, apportant un petit plus, à cette mission des plus périlleuses, car le héros va avoir affaire à des criminels très recherchés. Action, ruses, infiltration, kidnapping, course poursuite, rage et vengeance s’entremêlent parfaitement dans le dernier tome de ce cycle. Le dessin est toujours vif et plaisant, avec un trait moderne et un découpage dynamique.

Le fleuve aux trois frontières est le sixième tome de la série d’aventure et thriller Tango, des éditions Le Lombard, qui présente donc une nouvelle mission périlleuse pour Tango et son ami Mario, entre vengeance et dette à payer…