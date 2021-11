SEUL(S) de Karim Mendil, le premier duo en solo !

Je vous propose un retour de scène du spectacle Seul(s) Le premier duo en solo ! de Karim Mendil, un pur moment de détente, de rires et d’interactions avec un comédien plein d’humour et de talent.

Le pitch du spectacle :

Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, un comédien va devoir assurer seul un spectacle prévu à deux… Affublé d’un régisseur très approximatif, d’un producteur véreux et d’amis pas toujours recommandables, arrivera-t-il à sauver le spectacle ?

Dans Seul(s) Le premier duo en solo ! Karim Mendil vous embarque dans son voyage dans l’inconnu, aussi bien pour lui que pour le spectateur. Il aborde différents sujets essentiels comme… Francis Cabrel, la patience du frugivore ou l’impact de la Seine-et-Marne sur l’industrie du tourisme mondial…

Quelques mots sur le comédien :

Avant de se lancer dans l’écriture de son seul en scène, Karim Mendil aura pris son temps. Diplômé de l’École de Théâtre de Paris (ETP) de Colette Louvois en 2007, il joue dans de nombreuses pièces classiques (Les Précieuses Ridicules, Gallien, La Nuit Des Rois,…). Il travaille également à la télévision (Plus Belle la Vie, Engrenages, Castel, Scènes de Ménage).

C’est lors d’un stage d’écriture avec François Rolin en 2017 qu’il passe le pas de l’écriture de sketchs. S’en suivra une formation à l’école du « One Man Show » en 2018 et la naissance de SEUL(S) en 2019. Karim Mendil a joué son spectacle à « La Boîte à Rire Paris ». En tant qu’auteur, il a également co-écrit les séries « Je Ne Comprends Pas ! » et « AH BON ? » des web séries humoristiques disponibles sur sa chaîne YouTube ainsi qu’un scénario de comédie pour le cinéma qui s’appelle « Reboot ».

Mon avis de spectatrice :

Karim Mendil respire la fraîcheur et le dynamisme dans son spectacle : Seul(s), même s’il doit faire face à une terrible épreuve au tout début du show ! Il possède un capital sympathie énorme dont il se sert pour créer un lien unique avec son public. Il a ce talent rare de mettre les gens en confiance, et d’installer de véritables discussions entre le public et lui. C’est ce qui fait aussi le charme de ce spectacle interactif qui donne la part belle aux improvisations hilarantes de Karim Mendil. Il s’adapte parfaitement aux personnalités de la salle, en intégrant l’audience dans son show.

Alternant moments de franche rigolade et moments de pure émotion et tendresse, il nous livre son univers fait de constats sur la vie de comédien, de ressentis sur la manière dont il perçoit le monde et de confidences sur sa vie privée. J’ai été particulièrement touchée par la fin du spectacle, où il parle de paternité avec pudeur et auto-dérision.



Seul(s) Le premier duo en solo ! de Karim Mendil est un moment de détente, de rire et d’évasion assuré, n’hésitez pas à aller applaudir ce comédien talentueux et sincère, avec une mise en scène dynamique de Caroline Bal. Bon spectacle !