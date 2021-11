En attendant lundi – Manga – Éditions Akata

Personne n’aime les lundis !! Et, pourtant, la jeune Mizutani, que personne ne comprend, va faire de ce jour le théâtre de rencontres spéciales, avec quelqu’un d’aussi spécial qu’elle !! En attendant lundi, nous décrit avec beaucoup de tendresse le parcours de deux collégiens, voulant garder leur « originalité » d’enfant, et non pas devenir des pré-adultes tout de suite. Un seinen , en deux tomes, décrivant une amitié naissante, toute particulière !

Disponible depuis le 21 Octobre 21 aux éditions Akata.

Le décor :

L’effervescence de la rentrée dans un collège …

Chaque élève « piaillent » dans son coin de tous les sujets possibles, dont il n’a pas pu parler avec les autres pendant les vacances : le club de sport, la nouvelle émission télé qui parle d’amour, la boutique de bonbons abandonnée … Tous, sauf une ! La jeune Mizutani n’a que faire de tous ces « trucs » de pré-ado. Ce qui l’intéresse à elle, ce sont toujours les émissions sur les animaux, comme quand elle était en primaire !! Elle est rapidement remise à sa place, avec son « ex » bande d’amies qui la considère encore comme un « bébé » … Le fossé est creusé !!!

Pourtant, ce jour-là, après deux semaines entières à rester sur la « touche » avec ses copines, elle croise le chemin d’un garçon qui l’intrigue. Non seulement, il est au courant de ce qu’elle aime, mais en plus, il lui dit où le trouver !!

Serais-ce un de ces « stalkers » qui l’épierait secrètement ?? En tout cas, il paraît bien étrange !!

Au fil des jours, Mizutani survit entre les « histoires » entre les élèves, la comparaison avec sa grande sœur, le harcèlement de certains … Personne ne la comprend, jusqu’à cette soirée de lundi, où elle décide de s’introduire dans l’enceinte du collège, vide, pour aller se défouler et courir derrière une balle.

A sa grande surprise, elle n’est pas la seule à avoir eu cette idée …

Le point sur le manga :

Quelle surprise de voir de tels graphismes !! Le trait de Tomomi Abe est absolument signé de sa main. Il choisit de représenter ses personnages, tels des figurines « funko Pop » . Les bouilles sont ainsi particulièrement attachantes et expressives.

Comme le récit, où les deux personnages principaux vont peu à peu se découvrir et s’apprivoiser l’un l’autre. Si le début du collège est synonyme de passage à l’âge adulte, ces deux-là ne sont pas prêts à passer le cap. Et, avec cette tendresse et cette candeur d’enfance qu’ils n’ont pas oublié. Ils vont réussir à s’épauler pour contrer la grisaille ambiante de leur collège, « En attendant lundi » , un jour qui va devenir le plus important et le plus joyeux de leur semaine !

Une merveilleuse relation amicale, publiée aux Éditions Akata, pour deux êtres différents de ce qu’on attend d’eux !

La conclusion :

Nous aussi on aimerait attendre les lundis comme ces deux-là : impatiemment ! Ce titre « En attendant lundi » est un récit nécessaire pour comprendre le stress subi lors de cette période charnière où, des plus grands de l’école, on passe au plus petit du collège ! Un passage difficile où la plupart veulent mimer ceux des « grandes classes », en oubliant qu’ils sont encore entre deux âges, mais prêts à grandir. Une période charnière, où la différence engendrée creuse, pour les deux personnages principaux, un fossé énorme entre les autres et eux-mêmes. En attendant lundi aux Éditions Akata est le récit tendre d’une amitié naissante et aussi nécessaire qu’une bouffée d’air. Et aussi amer que toutes les pensées qui traversent nos esprits à la puberté !!!