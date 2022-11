Le Festival du livre de Marseille : le sport à l’honneur

Evènement majeur dans l’univers littéraire marseillais, le Festival du livre de Marseille aura lieu les 26 et 27 novembre 2022 au Parc Chanot. Organisée par l’association Parlez-moi d’un livre, cette 5ème édition du Festival du livre de Marseille met à l’honneur le sport avec la présence de grands champions et vedettes du milieu sportif.

Ce jeudi 17 novembre, dans les locaux de l’agence Crédit Agricole du Prado, partenaire de l’évènement, les deux organisateurs Laurence Guglielmo et François David nous ont présenté avec fougue et détermination le programme de ce Festival de très grande envergure. Le choix de mettre le sport à l’honneur en cette fin d’année 2022 s’explique par l’arrivée prochaine des Jeux Olympiques de 2024 pour lesquels Marseille va tenir une place prépondérante. Pourquoi mettre l’accent sur cet évènement aussi tôt ? Parce que pour la 6ème édition qui aura lieu fin 2023, tous les acteurs majeurs du sport seront en plein entrainement ! Ainsi, les invités d’honneur sport seront trois noms incontournables de la scène sportive française : Cécile Hernandez, Thierry Rey et Guilhem Guirado représentant respectivement le parasnowboard, le judo et le rugby.

Les présidents d’honneur sont deux auteurs talentueux, dans des genres littéraires différents, mais à l’imagination riche : Mélissa Da Costa & José Rodrigues dos Santos. Ils seront accompagnés d’une pléiade d’auteurs au rayonnement national, régional et international. Plusieurs pays comme la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, l’Italie et le Portugal seront représentés par la crème de leurs auteurs.

Des temps forts ponctueront ces deux journées qui s’annoncent palpitantes, tant au niveau des rencontres, signatures et conférences que des thèmes mis en avant. A noter qu’une séance de dédicaces avec Tatiana de Rosnay aura lieu le vendredi 25 novembre à 15h à la Librairie Prado-Paradis. Deux prix pour un roman et pour une BD seront remis, et plusieurs associations et fondations seront présentées dont l’association des Cadets de la Gendarmerie Nationale Sud et des amis de la Gendarmerie, ainsi que la Fondation Frédéric Gaillanne qui éduque des chiens pour enfants aveugles, et l’association Pour les beaux yeux d’Emma.

Plus de 80 auteurs seront présents pour faire de ce Festival un “évènement populaire et de qualité” tel que l’a présenté Laurence Guglielmo : Adda Abdelli, Thierry Agnello, Sabrina Agresti-Roubache, Jeannine Anziani, Hubert Artus, Pierre Assouline, Christian Astolfi, Magali Berdah, Abdennour Bidar, Martine Blaize de Peretti, Valérie Bochenek, Olivier Boura, Yann Boissière, Jean-Paul Brighelli, Mireille Calmel, Christophe Carlier, Marianne Chaillan, Alexandre Chassagnac, Lina Chelli, Hugo Clément, Nathalie Cohen, Françoise Collet, Jean Contrucci, Patrick Coulomb, Marie-Blanche Cordou, Sophie DeBaere, Jean-Louis Debré, Laurent Decaux, Olivier Descosse, Isabelle Desesquelles, Jade et Sébastien Destremau, Lionel Duroy, Christophe Ferré, Nicolas Feuz, Alessio Forgione, René Fregni, Frédéric Gaillanne, Philippe et Pascale Gallo, David Galtier, Nicolas Garma-Berman, Médéric Gasquet-Cyrus, Christophe Gavat, Marek Halter, Daniel Herrero, Anna Hope, David Humbert, Jean-François Khan, Kaotik 747, Marc Laine, Marc LaMola et Laure Garcia, Frédéric Lecanu, Alexandra Hugetto et Caroline Lesire, Pedro Lima, Cyril Massarotto, Alice Masson, Frédéric Massot, Mérine Ceco, Kate McAlistair, Luciano Melis, Catherine Merveilleux, Agnès Michaux, Julia Minkowski, Daniel Nahon, Tom Noti, Gael Octavia, Boris Pétric, Stéphan Plana, Pica, Jacques Pradel, Giovanni Privitera, Patrice Quelard, Florence Quentin, Hélène Rossinot, Jacques et Valéria Salomé, Gallia Salimo, Alexis Salatko, Gérard Sansey, Serge Scotto, Betty Serré de Rivière, Mohamed Sifaoui, François Thomazeau, Pierre Verillotte, Jean-Michel Verne, Lisa Vignoli, Frédéric Zeitoun.

Les maisons d’éditions régionales seront mises à l’honneur avec les Editeurs du Sud, Melmac Cat, Les Editions Le Bruit du Monde et JediSud pour les enfants. Le Festival s’exporte vers la Martinique pour faire découvrir la riche culture martiniquaise.

Souhaitons à cette 5ème édition autant et même plus de succès que les années précédentes, pour faire de ce Festival un évènement touchant le public le plus large possible et permettant aux Marseillais de dénicher des pépites parmi cette magnifique programmation. “Un livre pour tous” est le slogan du Festival du livre de Marseille, organisé avec coeur et sincérité par François David et Laurence Guglielmo. L’entrée est libre, profitez-en !

Parc Chanot Rond-Point du Prado Marseille 8ème.