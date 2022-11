LED ZEPPELIN BY LED ZEPPELIN : le livre officiel conçu par ses membres fondateurs !

A l’occasion du 50e anniversaire de Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page et les regrettés John Bonham, John Paul Jones ouvrent la boite de pandore et nous livrent leurs souvenirs personnels.

Fondé à Londres en 1968 , Led Zeppelin reste l’un des groupes de pop rock les plus créatifs et les surprenant du 20eme siècle. Dès janvier 1969, le quatuor britannique se fait remarquer avec l’album fondateur « Led Zeppelin » avant d’exploser avec les succès mondiaux de quatre albums devenus cultes : Led Zeppelin II (1969), Led Zeppelin III (1970), Led Zeppelin IV (1971), Houses of the Holy (1973) et Physical Graffiti (1975). Suivront trois opus moins remarqués mais tout aussi importants, Presence (1976 ), In Through the Out Door (1979 ) et le dernier Coda (1982). Ces opus se vendront à plus de 350 millions d’albums sur tous les continents. Après la mort de John Bonham, le 25 septembre 1980, Robert Plant (chant), Jimmy Page (guitare) et John Paul Jones (basse, claviers) ne trouvent pas la force de poursuivre l’aventure et le groupe se dissout deux mois plus tard. En effet, difficile d’imaginer un remplaçant au batteur exceptionnel qu’était John Bonham.

Frappés d’enclumes sur les fûts, doubles coups de grosse caisse groove inimitable avec ces effets polyrythmiques, qui aurait pu lui succèder ? Si on ajoute à cela, les ambiances psychédéliques planantes de l’orgue, des guitares soniques comme échappées d’une forge de l’enfer et une voix stridente, puissante, noyée dans les vapeurs de blues et d’alcool fort, chez Led Zeppelin chaque titre résonnait de manière très particulière. Son brut, déluge de guitares stridentes sous acide, le groupe très soudé musicalement faisait vraiment figure d’ovni dans le paysage musicale de l’époque. Une groupe trouvera échos auprès de toute une génération agitée par l’affrontement entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord mais aussi par la guerre du Vietnam.

“Nous savions à quel point nous étions bon. L’alchimie qui nous unissait et la façon dont le groupe mettait en valeur les qualités musicales de chacun d’entre nous. Le fait de jouer en public apportait sans aucun doute un élément supplémentaire. Le cinquième élément.”

En 2007, les trois survivants se réunissaient sur la scène de O2 Arena à Londres pour rendre un dernier hommage au fondateur d’Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Pour l’occasion, Robert Plant , Jimmy Page et John Paul Jones sont soutenus par la batterie de Jason Bonham, le fils de John. L’événement est de taille puisque 20 millions de personnes se connectent sur les sites de réservations en ligne pour seulement…20.000 sièges disponibles. Depuis, trs régulièrement, les rumeurs d’une réunion entre les deux survivants vont bon train, nourrissant d’année en année l’aura du mythique quatuor. Alors d’où vient le nom Led Zeppelin ? Qui étaient les « Yardbirds » ? Comment qualifier leur musique ? Qu’est-ce que le Headley Grange ? Comment est né le film « The Song Remains the same » ?

Les réponses vous les trouverez dans ce pavé de 400 pages avec des images et documents totalement inédits provenant des collections personnelles des membres de Led Zeppelin. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham ouvrent la boite de pandore et livrent quelques secrets du groupes. Ils reviennent sur la genèse des chansons, leurs réalisations, leur travail en répétition et en studios, les instruments utilisés, les triomphes mais aussi les désastres de cette longue et extraordinaire aventure humaine. Annotations, interviews, commentaires rédigés par les musiciens, photographies jamais publiées mais aussi extraits de carnets, portraits, planches contacts ( celles en noir et blanc où est assis Bonham derrière sa batterie sont splendides !), reproductions d’affiches, tickets de concert, pochettes d’albums, nous voilà plongé 50 ans en arrière, au cœur même du dispositif artistique du Zeppelin. Un ouvrage très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie professionnelle du mythe. Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Jean-Christophe Mary

Genre : Musique, Art Culture. 400 pages. Editions : Glénat