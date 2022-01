La médiathèque de Mouans-Sartoux reçoit l’écrivain René Frégni à l’occasion du festival Trajectoires

Le Festival Trajectoires se poursuit jusqu’au 5 février dans plusieurs lieux culturels du département des Alpes-Maritimes. La médiathèque de la ville de Mouans-Sartoux participe à cette quatrième édition en recevant l’écrivain René Frégni, qui viendra parler de son parcours et dédicacera son nouveau livre, Minuit dans la ville des songes, paru aux éditions Gallimard.

Clément Morlot, le directeur de la médiathèque nous a présenté ce projet.

France Net Infos : La médiathèque de Mouans-Sartoux s’implique beaucoup dans la vie culturelle de la ville…

Clément Morlot : La culture, à Mouans-Sartoux, nous la considérons comme un facteur de lien social. C’est ainsi que nous appréhendons l’action que nous avons envers les citoyens de notre commune. La médiathèque est le lieu emblématique de cette volonté sociale de la culture et de l’éducation conjuguées.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous décidé de participer au festival Trajectoires ?

Clément Morlot : Il nous semblait pertinent d’intégrer la programmation de cet événement traitant d’un sujet auquel nous sommes sensible. De plus, l’idée d’intégrer la médiathèque parmi un ensemble de structures qui a vocation de programmer et d’accueillir des spectacles nous plaisait.

France Net Infos : Quel est le spectacle que vous présentez ?

Clément Morlot : La médiathèque de Mouans-Sartoux & le Festival du Livre propose une rencontre avec notre ami auteur René Fregni dans le cadre du Festival Trajectoire organisé par le Forum Jacques Prévert de Carros. René Fregni a une trajectoire de vie atypique qu’il nous racontera à travers ses différents livres. Dans les pas de son père, sa vie était tracée. Un pas de côté, devenu déserteur, il a été emprisonné. Après de brèves études et vécu cinq ans à l’étranger sous une fausse identité. De retour en France, il a travaillé comme infirmier dans un hôpital psychiatrique avant de faire du café théâtre et d’exercer divers métiers pour survivre et écrire. Il anime aujourd’hui des ateliers d’écriture en prison. Il a reçu en 2017 le prix des lecteurs Gallimard pour Les vivants au prix des morts, en 2012 La Targa Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre, en 2011 le prix Jean Carrière pour La fiancée des corbeaux…

A l’occasion de cette rencontre, René Fregni dédicacera son nouveau roman, Minuit dans la ville des songes aux éditions Gallimard, le dernier jour du festival, samedi 5 février à 20h30 (entrée libre et gratuite).

France Net Infos : Outre Trajectoires, quelle est votre actualité pour ce début d’année ?

Clément Morlot : Le 22 janvier nous organisons la Nuit de la médiathèque qui proposera sous forme de parcours une déambulation dans la médiathèque, d’atelier en atelier. Le 4 février, il y aura un concert de Pierre Koffi Alanda, dans le cadre de la sortie officielle de l’album KOKORIAKO , paysan bio et chanteur.