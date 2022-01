Les 10 idées EVJF tendances pour un enterrement de vie de jeune fille 2.0

@photographeevjf

2 / On respire le grand air

C’est la nouvelle tendance et on en rêve toutes : respirer. C’est pourquoi les destinations à la mode proposent de grands espaces. Que ce soit à La Rochelle pour un EVJF sous le signe de la mer et de la gastronomie ou à Deauville pour un enterrement de vie de jeune fille tendance, on fuit la surpopulation et on choisit des idées EVJF au grand air. Finis les escape game, enfermées et même pas dans le même groupe que la future mariée, vive le Trésor de la Mariée, la géniale chasse au trésor pleine de surprises. Terminés les énormes centres de jeu avec quinze autres groupes EVJF, quelle originalité ! On sort, on respire, on découvre, place à la tendance ! Et heureusement pour tout cela il y a l’agence My EVJF.