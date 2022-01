CV Smash le meilleur outil de création modèle de cv en ligne gratuit

Faire son CV n’est jamais une tâche facile quand nous n’avons pas les bons outils, la créativité ou encore lorsqu’on

ne sait pas comment bien structurer/organiser son CV. Il existe un grand nombre d’applications/logiciels pour faire

son CV mais il en existe une qui se démarque des autres. CVsmash, une web app moderne qui permet de créer son

CV en ligne le plus simplement du monde.



Des modèles CV modernes, designs et professionnels à la fois sont pré-faits pour vous donner un aperçu de ce dont à

quoi pourrait ressembler votre CV. Là où c’est intéressant c’est que vous avez juste à choisir le modèle qui vous

plait/correspond puis saisir vos données. L’outil de création de CV se charge ensuite de tout le reste. Une interface

simple, intuitive et facile à appréhender, les différentes sections modulables vous permettront d’organiser et

construire votre CV en un temps record. Vous pourrez modifier également la taille de la police, les marges, la/les

couleur(s), l’ordre des sections et plein d’autres options de personnalisation en fonction du modèle choisi.



Une fois toutes vos données saisies, l’outil met à disposition un export en PDF de haute qualité, format le plus

conseillé et universel sur le marché (le format Word est très déconseillé car il peut arriver que votre recruteur n’ait

pas la même version Word. En effet, des soucis d’affichage peuvent survenir, compromettant ainsi votre candidature

tandis que les lecteurs de PDF assurent une compatibilité optimale). CVsmash utilise des formes vectorielles pour

des rendus nets, aucune place à des flous pixélisés, peu importe la résolution de votre écran. Ces atouts permettent

aussi une impression parmi les plus professionnelles.



CVsmash est notamment sans inscription obligatoire (ce qui est plutôt rare) et gratuit. Adapté aux formats tablettes

et mobiles, l’outil est donc accessible depuis n’importe quel appareil disposant d’internet.Si vous vous inscrivez vous disposez d’une CVthèque à travers votre espace personnel où vous pouvez centraliser tous vos CV tout en pouvant les dupliquer, créer des déclinaisons et puis bien évidemment les supprimer ou modifier à n’importe quel moment.



Par ailleurs, même si vous ne vous inscrivez pas, chaque CV dispose d’un lien de sauvegarde dédié qui permet de

revenir n’importe quand sur celui-ci, facilitant ainsi par exemple le partage de votre CV à un trier.



Le site internet met aussi à disposition une page conseils pour vous aider sur la rédaction, quel type de CV vous

devez adopter (chronologique, fonctionnel …etc), vous guider sur les mauvaises pratiques à éviter, si vous devez

mettre une image de profil ou non et bien plus encore.



Encore, toujours dans le but de vous aider à trouver un emploi, CVsmash vous met à disposition une page recherche

emploi pour vous permettre de trouver efficacement une offre d’emploi, c’est-à-dire, vers quel site se diriger,

comment utiliser les moteurs de recherche et comment s’y prendre pour candidater.



Les évolutions à venir vont être : proposition de lettres de motivation en raccord avec les modèles de CV et plus de

modèles toujours plus attrayants les uns que les autres.