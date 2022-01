Snow Thérapie à Marseille, une pièce magistrale !

Du 18 au 23 janvier 2022, le Théâtre du Gymnase de Marseille hors les murs au Théâtre de l’Odéon présente la pièce Snow Thérapie. Jeanne Le Guillou et Bruno Dega ont adapté au théâtre le film de Ruben Östlund , primé au Festival de Cannes en 2014 dans la section Un Certain Regard. A la mise en scène, Salomé Lelouch orchestre un huis clos grinçant et offre à Julie Depardieu et Alex Lutz le rôle de ce couple au bord du précipice. Ludivine de Chastenet, David Talbot et Christophe Lagüe complètent cette distribution parfaite. Quel bonheur d’avoir eu la chance d’assister à la représentation du vendredi 21 janvier, un pur moment théâtral, pour un spectacle au texte d’une grande finesse, servi par une pléiade d’acteurs au talent immense, avec un public réceptif et conquis.

Le pitch de la pièce :

Eva et Thomas passent leurs vacances dans une station de ski. En haut des pistes, une avalanche se déclenche. Moment terrifiant. Mais la catastrophe s’arrête à quelques mètres. Aucun dommage visible. Pourtant, l’événement fissure le couple quand on interprète les réactions de chacun face au danger. Une fois la panique apaisée, elle lui reproche d’avoir fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle protégeait les enfants. Il nie. Lutte. Chacun défend son point de vue, remet l’autre en question, jusqu’à l’implosion.

Prenant à témoin un couple d’amis, otage du malaise dans lequel ils vont s’enfoncer, Thomas et Eva vont confronter leurs visions de la réalité et de la vérité. Ils vont lutter, se remettre en question, redistribuer les cartes, se réveiller. L’univers familial est ébranlé et les amis se déchirent. La lâcheté, la peur et la honte font main basse sur les meilleures intentions.

Mon avis de spectatrice :

Tout est impressionnant dans cette pièce Snow thérapie : la vulnérabilité angélique de Julie Depardieu, le charisme d’Alex Lutz, la justesse de Ludivine de Chastenet, le pouvoir comique de David Talbot, la précision du texte, l’ingéniosité du décor, et l’intelligence de la mise en scène.

J’ai été bluffée par l’immense talent des acteurs dont on suit la progression dramatique tout au long de la pièce, rehaussée par les dialogues drôles qui ponctuent les scènes. Le naturel de leurs échanges m’a captivée, tout autant que les subtilités de la mise en scène avec les déplacements latéraux mais aussi verticaux qui révèlent la profondeur du propos.

Les évolutions du décor étaient spectaculaires, permettant de passer de l’intérieur d’une chambre d’hôtel, à extérieur d’une station de ski. En jouant sur ces effets de changements d’altitude grâce à cette ingénieuse scénographie, la mise en scène met l’accent sur les hauts et les bas des émotions des acteurs. Alex Lutz tenait le mauvais rôle et pourtant, il rayonnait d’une grâce infinie entre fragilité et déni. En permanence sur le fil de ce rasoir émotionnel, il a fait montre de son incroyable talent d’acteur aux côtés de Julie Depardieu, époustouflante et touchante de vérité. Ludivine de Chastenet était absolument parfaite dans ce rôle de femme moderne qui s’assume à cent pour cent. David Talbot jouait avec brio dans un registre burlesque, passant du comique au tragique en une fraction de seconde.

La pièce Snow Thérapie m’a bouleversée par la pureté des sujets abordés, une sorte de tour de piste des travers des humains, avec la remise en question comme moyen de guérison. Le public venu très nombreux a applaudi avec enthousiasme et chaleur le talent de ces acteurs exceptionnels servant un texte ciselé au millimètre. Je remercie chaleureusement l’équipe du Théâtre du Gymnase hors les murs au Théâtre de l’Odéon à Marseille pour m’avoir permis d’assister à ce pur moment de théâtre.