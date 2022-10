Partagez





Le Comble de la Vanité de Valérie Fayolle – C’est la bonne surprise théâtrale de la rentrée 2022, cette comédie joyeusement macabre écrite par Valérie Fayolle réjouit les spectateurs avec son cynisme débridé au Théâtre de la Pépinière à Paris. Réservez vite !

Le Comble de la Vanité

Au Théâtre de la Pépinière – Paris 75002

jusqu’au 30 décembre 2022

Pleine de rebondissements, la pièce est portée par ses incroyables comédiens Mikaël Chirinian, Julie Farenc, Virginie Pradal, Cécile Rebboah et David Talbot, et séduit un public toujours plus nombreux depuis le 13 septembre 2022 ! À foncer voir sans tarder !

Un héritage à rebondissements



Quand une mère, deux frères et une sœur que tout opposent, se retrouvent au chevet de leur père mourant dans la maison de leur enfance, rien ne se passe comme prévu. Leurs certitudes volent en éclat lorsqu’ils découvrent un mystérieux héritier sur le testament et un encombrant secret au grenier ; quête des origines, liens du sang, mémoire sélective, manipulation parentale, suspense amoureux et intrigue politique sont les ingrédients de cette pièce familiale particulièrement réjouissante. Croire que l’on peut contrôler son destin sans jamais se retourner serait « Le Comble de la Vanité».

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Théâtre de la Pépinière – 7 Rue Louis le Grand 75002 Paris

Du mardi au samedi à 19h ou 21h (selon les jours) – Matinée dimanche à 15h

En ligne : theatrelapepiniere.com

Par téléphone : 01 42 61 44 16

Tarifs : de 12 à 48 euros

Durée : 1h30

L’AUTEUR

Valérie Fayolle est auteure et journaliste.

Le comble de la vanité est sa première pièce de théâtre publiée chez Hello Editions.

Elle a également écrit un roman à paraître chez Plon en 2023, une comédie musicale en cours de montage et plusieurs textes de chansons pour des interprètes.

Elle a créé Le Paris des Arts, l’émission culturelle de France 24 dont elle assure la présentation et la rédaction en chef.

En 2006, elle a ouvert l’antenne de la Chaîne d’Information Internationale en y présentant le tout premier Journal. C’était après avoir passé dix ans à TF1 où elle a été reporter pour les journaux télévisés et réalisatrice de magazines d’information.