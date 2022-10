La petite famille – Ed. Glénat jeunesse

La petite famille est un nouvel album d’Orianne Lallemand et Anne-Isabelle Le touze, paru en septembre 2022, aux éditions Glénat jeunesse. Un livre plein de tendresse, un conte moderne, autour de la famille, de sa composition, qui invite à la réflexion et au changement des regards.

Une petite famille vit dans un appartement riquiqui. Non loin de cet appartement, il y a le travail de maman, l’école de Marcel, un boulanger, un épicier, un marchand de jouets, et même un parc, pour promener Trompette, le chien. Dans ce petit appartement, Marcel et sa maman font beaucoup de choses ensemble, comme de la peinture, de la musique, de la cuisine… Il y a aussi le ménage, qu’il faut ensemble, ou encore les devoirs. Des choses drôles et d’autres moins drôles, car c’est comme ça dans la vie. Le week-end, ils vont se promener au parc, avec Trompette. Ils flânent et se reposent.

Le récit est bien mené, posant, tout d’abord les deux personnages, principaux, puis, le mal-être de Marcel. Après une discussion avec sa maman, qui tente de lui ouvrir les yeux et son regard sur la famille, le jeune enfant observe autour de lui. Lui qui était triste de ne pas avoir de papa et d’être une toute petite famille, il découvre plein d’autres familles originales, autour de lui. Aussi, à force d’observer les autres familles autour de lui, il y voit des bons et mauvais côtés, à force de dialogues également, en écoutant ses camarades… L’album est plein de tendresse, invitant à la réflexion, quant à la famille d’aujourd’hui. Des comparaisons, des sentiments, sont ainsi mis à nu, pour proposer aux jeunes lecteurs de mieux comprendre et réfléchir quant au concept de famille, de bonheur, de partage… Le dessin est simple, expressif, avec un trait fin et un univers anthropomorphique plaisant.

La petite famille est un nouvel album jeunesse, des éditions Glénat, qui vient compléter la belle collection, avec ce troisième tome. Un conte moderne, sensible, invitant à la réflexion, autour du concept de famille, de bonheur, de partage…

