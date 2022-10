Les Mille et une Nuits Tome 2

Le second tome des Mille et une Nuits est paru chez Hugo poche, le premier septembre. Le lecteur poursuivra ainsi sa découverte du recueil fascinant de contes populaires, d’origine persane, indienne et arabe.

Le livre

Le royaume de Perse est menacé : le sultan Schahriar, bouleversé par l’infidélité de sa femme, prend chaque nuit une nouvelle épouse qu’il fait exécuter le lendemain. pour apaiser le courroux du tyran, sheherazade éveille sa curiosité en lui racontant des récits fantastiques jusqu’au lever du jour, repoussant ainsi sa mort certaine.

Dans ce deuxième volume des Mille et Une Nuits, dont la magie et le suspense envoûtent le lecteur, de traducteur, Antoine Galland est devenu créateur et conteur en prenant la liberté d’incorporer au manuscrit originel des contes plus modernes. C’est ainsi que l’Histoire de Sindbad le marin a été portée à la connaissance de l’Occident.

Avis

La lecture de ce deuxième tome des Mille et Une Nuits est toujours aussi passionnante. Après avoir dévorer près de 800 pages d’aventures extraordinaires, on attendra avec impatience la sortie du troisième tome.