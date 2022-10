Marshal Bass, tome 8, La mort misérable et solitaire de Mindy Maguire

La mort misérable et solitaire de Mindy Maguire est le huitième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Darko Macan et Igor Kordey, qui présente une chasse à l’homme, pour River Bass, premier marshal afro-américain.

Tout le monde s’affaire. Il y a eu un meurtre chez madame Cléo. La foule se pose des questions, ils ne savent pas réellement qui a été tué. Alors que tout le monde se regroupe devant la maison close, pour en savoir plus, un mendiant passe tranquillement. Il commente avant de s’arrêter et de demander de l’eau à une jeune fille, devant la boutique de Delilah. La jeune fille répond qu’ils sont fermés le dimanche. Le vieil homme réplique que le jour du seigneur est le moment de faire une bonne action ! La jeune fille le met en garde, lui demandant de ne pas s’approcher davantage. Elle sort un couteau, en menaçant le vieil homme. Le jeune Jacob arrive avec un verre d’eau, pour le donner au mendiant. Le vieil homme le remercie, affirmant qu’il a été bien élevé. Sous les questions de sa sœur, Jacob justifie son geste.

Le récit est intéressant, plutôt bien mené et original, malgré tout, avec une chasse à l’homme particulière. Alors que Mindy a tué un client et s’est enfuie avec de l’or, le shérif Lawrence veut mener une battue pour la retrouver. De son côté, River Bass, marshal, est prié de retrouver cette femme avant les autres, pour éviter des injustices. Ainsi, dans les bois, débute une curieuse chasse à l’homme, ou plutôt à la femme, avec une horde d’hommes assoiffés et ivres, d’un côté, et de l’autre, River, avec un étrange acolyte. La bande dessinée est bien menée, plutôt posée et plaisante à découvrir, offrant aussi son lot de surprises et d’action. Une mission dangereuse et bien menée pour le marshal, qui arrivera à concilier facilement certaines choses. Le dessin est toujours atypique, jouant avec les ombres, et un trait assez épais.

