CBD : petit lexique pour mieux comprendre les produits

L’univers du cannabidiol et du chanvre renferme de nombreux termes spécifiques qu’il peut être parfois difficile de comprendre. Dans ce petit lexique, nous avons regroupé pour vous quelques termes clés que vous devez connaître si vous vous intéressez au sujet.

Le CBD ou cannabidiol, un cannabinoïde présent dans le chanvre

Le cannabidiol, CBD en abrégé, est l’un des cannabinoïdes que l’on retrouve dans la plante de cannabis sativa. Il s’agit du deuxième cannabinoïde le plus abondant de la plante après le tétrahydrocannabinol (THC). Le CBD n’a pas d’effet psychoactif sur l’organisme contrairement au THC, mais une fois consommé, il agit tout de même sur les récepteurs du cerveau humain.Pour être extrait de la plante de chanvre, on utilise très souvent le mode au CO2 ou encore par solvant naturel. Le CBD peut avoir plusieurs concentrations différentes selon les produits sélectionnés : 5, 10, 20, 30 ou encore 40 %.

Huile de CBD full spectrum, broad spectrum : qu’est-ce que ça signifie ?

Les huiles de CBD sont des produits dérivés du cannabidiol obtenus après un travail d’extraction sur le cannabis sativa. Il existe toute une sélection d’huiles de CBD différentes dans les boutiques physiques et en ligne. Elles représentent la forme la plus simple sous laquelle vous pouvez prendre du CBD.

Pour la production de l’huile de cannabidiol, les procédés d’extraction de la molécule diffèrent. En fonction de celle utilisée, il est possible d’obtenir une huile de CBD full spectrum (spectre complet) ou un broad spectrum (spectre large).

Le full spectrum indique que l’huile est obtenue sans que le CBD soit dissocié des autres substances ou cannabinoïdes présents dans les plants de chanvre. Le broad spectrum indique généralement que le produit contient l’ensemble des cannabinoïdes du cannabis sativa, à l’exception du THC.

THC ou tétrahydrocannabinol, le composé psychoactif du chanvre

Le tétrahydrocannabinol est l’un des 113 cannabinoïdes identifiés dans le chanvre. Il est aussi connu sous le nom de delta-9 tétrahydrocannabinol et c’est le principal composé chimique de la plante. Son action est responsable de la modification d’état de conscience, de l’effet inhibant et de la dépendance possible que le chanvre peut entraîner chez les consommateurs.

Le THC est souvent présent dans des huiles, des teintures, des capsules, des comestibles et d’autres produits dérivés du chanvre. En France, la production, la vente et la consommation de tous produits contenant plus de 0,3 % de cette molécule sont interdites.

Le chanvre : de quoi s’agit-il ?

Le chanvre, aussi connu sous le nom de chanvre industriel, est une sous-espèce de Cannabis Sativa. Il s’agit d’une variété de plantes fibreuses et résineuses issues de la famille des Cannabinacée. Elle est spécifiquement utilisée dans l’industrie du textile pour ses fibres, mais en alimentation, elle peut être consommée sous forme d’huile ou de graine.

Malgré l’association existante entre le chanvre et le cannabis, le premier est légal dans la plupart des États européens alors que le second ne l’est pas. En effet, le chanvre est très faible en THC et riche en CBD. Sur le territoire français, le cannabidiol autorisé doit être extrait du chanvre. Conformément à l’arrêté du 22 août 1990 portant l’application de l’article R. 5132 – 86 du Code de la santé publique concernant le cannabis, le chanvre utilisé doit aussi faire partie des souches autorisées à la culture.

Qu’est-ce qu’un terpène ?

Les terpènes sont à l’origine de l’arôme et du goût de nombreuses plantes. Elles existent pour protéger la plante tout en lui donnant un parfum caractéristique unique. C’est surtout grâce aux terpènes qu’il est possible de trouver une grande variété de plantes de cannabis avec des saveurs et des arômes différents. Certains terpènes sont particulièrement puissants.

En plus de tous ces termes plus ou moins techniques, on retrouve aussi les notions de CBG, CBN ou encore système endocannabinoïde. Ces mots et expressions font aussi partie des concepts qui reviennent souvent dans le thème du CBD.