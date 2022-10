700 dictées et exercices d’orthographe – Spécial collège

Pour réussir la dictée et en finir avec les fautes, les éditions Larousse propose de découvrir et de travailler avec le livre 700 dictées et exercices d’orthographe. Un manuel, paru fin août 2022, pour travailler et s’exercer à la dictée, de la 6ème à la 3ème, afin de se préparer pour le brevet.

L’ouvrage débute avec un avant-propos, proposant des entraînements à la dictée, tout en rappelant l’ensemble des notions d’orthographe. Il est expliqué que 100 fiches sont à retrouver, pour réviser et s’entraîner. En effet, 90 fiches réparties en quatre niveaux, qui suivent le programme scolaire des quatre classes du collège. Les fiches se présentent avec une leçon, suivies d’exercices d’entraînement, avant de passer à la dictée. Un sommaire vient compléter le début de ce manuel, proposant donc un apprentissage progressif. Les leçons sont bien découpées, par la suite, pour découvrir et apprendre, selon le rythme de chacun.

Le manuel est très complet et progressif, parfait pour les quatre années du collège, pour travailler la dictée, exercice recommandé par l’Education nationale, pour conforter, tester et améliorer l’orthographe. Un livre qui propose des fiches techniques simples et accessibles, pour revoir l’ensemble des difficultés d’orthographe, de grammaire et de conjugaison, étudiées au collège. Des leçons, des exercices et des dictées rythment ainsi le manuel, pour progresser en autonomie, et selon les capacités de chacun. Des entraînements, permettent aussi de se préparer à la dictée de l’examen. Un petit livret de corrigés, est à retrouver à la fin de l’ouvrage, pour vérifier ses erreurs et ses acquis.

700 dictées et exercices d’orthographe est un manuel complet, des éditions Larousse, qui va accompagner les collégiens et collégiennes, pendant quatre années. L’ouvrage propose de revoir les difficultés d’orthographe, de grammaire et de conjugaison pour être le mieux préparer, pour le brevet.

