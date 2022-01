La collection Histoires incroyables, des éditions Petit à petit, se complète avec le titre Histoires incroyables du basket !, paru en novembre 2021. Une bande dessinée documentaire autour du basket français et mondial, pour raconter l’histoire de ce sport, à travers 25 moments incontournables.

L’ouvrage débute avec un sommaire très détaillé, avant de présenter l’Amérique, berceau du basket-ball. Une première petite partie documentation explique que l’histoire de ce jeu a commencé pour répondre à un besoin. Par rapport à d’autres sports, où lesquels les origines sont confuses, diverses, pour le basket, on sait où, quand, comment, pourquoi, qui…

A Antibes, de nos jours, dans une librairie moderne, deux jeunes gens semblent chercher un ouvrage. Un homme vient vers eux, pour savoir s’il peut aider. L’un des deux jeunes garçons explique qu’ils recherchent un bouquin qui parle des origines du basket. C’est pour faire un cadeau à leur coach, qui fêtera bientôt son anniversaire. Laurent fait appel à Pierre, qui est spécialiste du sport. Bientôt, un autre homme arrive, pour éclairer les enfants, qui sont déjà devant le rayon sport. Quelques minutes plus tard, Pierre explique que la naissance du basket a eu lieu au nord-est des USA, dans une YMCA, du nom de Springfield collège, en 1891.

L’ouvrage est plaisant et intéressant, invitant à découvrir l’histoire du basket, en commençant avec ses origines, continuant avec des moments d’anthologie, de grands personnages. Ainsi, il y a des pages de documentaire, assez brèves et efficaces, apportant les grandes lignes, et de l’autre des bandes dessinées. Des moments emblématiques, mis en images et en scènes, avec ces planches de différents dessinateurs. Le livre est unique, entraînant avec passion, sur tous les terrains de basket. L’histoire défile ainsi, avec des personnages marquants, des héros et de grands évènements. Des légendes, des anecdotes retracent l’histoire de ce sport qui, depuis 1891 passionne. Le dessin est changeant, de par les nombreux dessinateurs, parfois caricatural, doux, rond, expressif, réaliste…

Histoires incroyables du basket est un ouvrage curieux, intéressant et captivant, des éditions Petit à petit. Un livre qui mêle parfaitement documentaire et bande dessinée, pour raconter l’histoire du basket, de ses prémices à aujourd’hui, en passant par des évènements marquants et des personnages incontournables.