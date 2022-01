C’est ma tournée, je vous offre un vers avec Nicole Ferroni

Quelle idée originale et astucieuse que cette programmation hors les murs du Théâtre du Gymnase de Marseille “Aller Vers” : une tournée dans les bars emblématiques de Marseille, du 26 au 30 janvier 2022. Face à la crise sanitaire, avec un théâtre en plein travaux, il était nécessaire de repenser la relation entre public et artiste, une magie qui peut également s’opérer dans les lieux les plus populaires de la Cité Phocéenne. Et quelle merveilleuse artiste dont le talent égale la grâce et la gentillesse : Nicole Ferroni, pour relever ce défi !

Le Théâtre du Gymnase a ainsi passé commande à Nicole Ferroni pour une tournée des bars marseillais. Du mercredi 26 au dimanche 30 janvier, pendant cinq jours, la célèbre humoriste d’Aubagne s’accoudera aux comptoirs pour nous parler d’Amour avec un grand M, de Marseille la re-belle, de ses malheurs, ses clichés et des Marseillaises. Toujours avec son intarissable bagou, Nicole Ferroni déclamera sa flamme à Marseille, en vers et contre tout, pour une tournée des bars pas piquée des vers.

« Aller vers » est une programmation hors les murs des Théâtres, imaginée par Dominique Bluzet avec l’aide du Département pour « aller vers » tous les publics et partager le bonheur du spectacle vivant, là où on ne l’attend pas.

Programme :

Textes exclusifs : Amour avec un grand M, Meskine-Peuchère, Marseillaises, Clichés de Marseille, Marseille Re-belle

– MERCREDI 26 JANVIER –

16H – LES DANAÏDES – Marseillaises

6 Square Stalingrad – 13001 Marseille

19H – MASSILIA PUB – Meskine-Peuchère

3 Rue Crudère – 13006 Marseille

– JEUDI 27 JANVIER –

8H30 – CAFÉ DE LA BANQUE – Clichés de Marseille

24 Bd Paul Peytral – 13006 Marseille

18H – BRASSERIE LE TERMINUS – Amour avec un grand M

2 Pl. Caire – 13012 Marseille

– VENDREDI 28 JANVIER –

8H30 – COMPTOIR DUGOMMIER – Marseille Re-belle

14 Bd Dugommier – 13001 Marseille

18H00 – L’ÉBÉNISTERIE – Meskine-Peuchère

29 Rue Louis Maurel – 13006 Marseille

– SAMEDI 29 JANVIER –

10H30 – BRASSERIE DES TEMPLIERS – Clichés de Marseille

27 rue Reine Elisabeth – 13001 Marseille

17H30 – MANUFACTORY – Marseillaises

24 Quai du Port – 13002 Marseille

– DIMANCHE 30 JANVIER –

15H – LE VENTRE DE L’ARCHITECTE (Corbusier) – Amour avec un grand M

280 Bd Michelet – 13008 Marseille

18H30 – LA BRASSERIE COMMUNALE – Marseille Re-belle

57 Cours Julien – 13006 Marseille

Entrée libre dans la limite des places disponibles !