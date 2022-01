Top 5 des casinos mobiles qui paient le mieux en Suisse

Jouer à des jeux d’argent est de plus en plus courant. Pour cela, il existe de nombreux casinos en ligne. Parmi eux, certains vous proposent leurs services sur mobile. Cependant, lorsque vous désirez vivre une expérience qui est plus que satisfaisante, il est primordial de trouver le casino mobile qui vous permettra de vous amuser, mais aussi de gagner de l’argent. Au cas où vous résideriez en Suisse, voici le classement des meilleurs casinos mobiles.

Golden Star

Si vous êtes à la recherche d’un casino en ligne mobile qui a une très bonne réputation, le Golden Star est fait pour vous. En effet, les équipes qui ont développé cette plateforme possèdent une certaine expérience dans le domaine des jeux en ligne. Il faut savoir qu’en dehors des nombreux jeux auxquels vous aurez droit, le casino Golden Star vous offrira des bonus très généreux, organisera des promotions de façon régulière, mais aussi des tournois au cours desquels vous pouvez gagner gros.

Le Golden Star vous propose des jeux de qualité qui ont été créés par les meilleurs éditeurs. En ce qui concerne les paiements et les versements, vous avez le choix entre de nombreuses devises, notamment le bitcoin. Notez que le service d’assistance fait partie des plus satisfaisants du marché, car ces professionnels sont en mesure de répondre à vos questions dans différentes langues. De plus, il est accessible 7 j/7 et 24 h/24.

Loki Casino

Fondé par des professionnels du jeu en ligne qui s’occupent de la gestion de plus de 100 casinos à travers différents pays de l’Europe, Loki Casino est un casino suisse qui propose aux joueurs de recevoir leur dose d’adrénaline quotidienne. Tout comme la plupart des casinos en ligne de ce classement, Loki Casino est aussi bien accessible sur ordinateur que sur mobile.

Ici, votre expérience de jeu sera unique, car les concepteurs de cette plateforme travaillent à vous proposer ce qui se fait de mieux. Ayant un design très agréable, la plateforme vous permettra de trouver les jeux qui vous intéressent en quelques secondes. Notez que vous aurez le choix entre de nombreux bonus, dont les bonus sans dépôt que vous recevez à votre inscription.

Webby Slot Casino

Conçu dans l’optique de plaire à tous les joueurs, Webby Slot Casino fait également partie des plus connus en Suisse. Ce casino est très fiable, car il détient une licence Curaçao. Vous pourrez donc jouer le cœur tranquille puisque toutes les normes de sécurité sont respectées. À votre inscription, vous aurez le choix entre recevoir un bonus de bienvenue et profiter de tours gratuits.

Jouer aux jeux que vous propose Webby Slot Casino vous donnera la chance de gagner gros, notamment si vous êtes un fan de machine à sous. Au fur et à mesure que vous jouerez, vous gagnerez des points d’expérience que vous pourrez utiliser si vous intégrez le programme VIP de la plateforme.

Gunsbet

Gunsbet est aujourd’hui considéré comme l’un des casinos les plus fiables et les plus proches des clients. En effet, cette plateforme qui est accessible sur ordinateur ou mobile vous propose différents jeux de hasard que vous apprécierez beaucoup. Disposant de la licence Curaçao, vous aurez la possibilité de vous amuser en ligne sans craindre pour la sécurité de vos informations bancaires.

À l’inscription, vous aurez droit à un bonus très généreux que vous pourrez utiliser afin de jouer aux machines à sous. Avec un catalogue comprenant plus de 2000 jeux de casino gratuits, vous avez toutes les chances de ne pas vous ennuyer. Notez également que la plateforme possède un programme VIP qui vous donne droit à de nombreux bonus, dont 100 jetons gratuits.

Betwinner

Avec plus de 400.000 parieurs inscrits, Betwinner est une plateforme qui est différente des autres. En plus de jouer à des jeux de casino en ligne, vous pourrez également effectuer des paris sportifs. Ici, les possibilités sont diverses et variées, car au lieu de parier sur le score final, vous pouvez par exemple prédire quelle équipe marquera en premier ou encore quel sera le cours du jeu.

Avec Betwinner, vous aurez le choix entre plus de 1000 événements sportifs tous les jours. Parmi les sports sur lesquels vous pouvez parier, vous avez le cyclisme, le golf, l’athlétisme, le ski et bien d’autres.