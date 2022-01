A Nice, l’Entre-Pont participe au festival Trajectoires

Le Festival Trajectoires a débuté le 5 janvier et se poursuit jusqu’au 5 février dans plusieurs lieux culturels des Alpes-Maritimes. A Nice, l’Entre-Pont participe à cette quatrième édition en présentant le spectacle Rebetiko.

Margot Pallen attachée aux relations publiques et à la communication, nous a parlé de l’Entre-Pont et de sa participation au festival.

France Net Infos : Pourriez-vous nous présenter l’Entre-Pont ?

Margot Pallen : L’Entre-Pont est un lieu de création et de résidence pour le spectacle vivant. Implanté et opérant sur des quartiers populaires de Nice Est, ce lieu imagine et propose avec ses principaux partenaires, de nouveaux modes de coopération dans le domaine de la culture et de la création contemporaine en lien avec les évolutions et les enjeux de notre société. L’Entre-Pont c’est aussi une programmation régulière d’événements tout public, un lieu de réflexion sur l’action culturelle et la création artistique, des formations professionnelles accessibles pour tous et des ateliers de pratique et de médiation artistique et culturelle.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous décidé de participer au festival Trajectoires ?

Margot Pallen : L’Entre-Pont accompagne chaque année 5 projets de création en lien avec le spectacle vivant. Partenaire du Forum Jacques Prévert depuis de nombreuses années, nous avons à cœur de proposer chaque année un spectacle en résonance avec la thématique du festival : les récits de vie.

France Net Infos : Quel est le spectacle que vous présentez ?

Margot Pallen : En 2022, l’Entre-Pont a choisi de présenter REBETIKO de la Compagnie Anima Théâtre. Un spectacle de marionnettes et de projections holographiques créé en 2020. REBETIKO, c’est une histoire de déracinement forcé qui, de nos jours, fait écho aux réfugiés syriens, kurdes… qui empruntent les mêmes routes pour fuir. C’est aussi une fiction au sein de laquelle passé et présent se croisent et se mêlent, où l’on s’interroge sur cette Histoire qui se répète sans cesse et sur ces États qui ferment leurs frontières.

France Net Infos : Outre Trajectoires, quelle est votre actualité pour ce début d’année ?

Margot Pallen : En ce début d’année 2022 reprennent l’accueil des compagnies en résidence et donc les sorties de résidences régulières ouvertes au public. Mais aussi les rendez-vous réguliers : les Dits du lundi (théâtre), les Apéros désAstres (marionnettes, théâtre d’objet), Les Inclassables After Work (danse contemporaine) … sans oublier les stages, ateliers et les nouveaux projets menés avec les publics de proximité.