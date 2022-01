Alors, qu’est-ce qu’une crypto-monnaie exactement ? Pour le comprendre, divisons le terme « crypto-monnaie » en deux : « crypto » et « monnaie ». Le mot «crypto» fait ici référence à des informations cachées. Les informations cachées incluent les détails des propriétaires et les détails des paiements qui sont sécurisés à l’aide d’une technologie de pointe. Le mot « monnaie » fait ici référence à l’argent numérique. Les caractéristiques des crypto-monnaies ne sont pas comme les espèces ou les monnaies papier qui sont utilisées pour les transactions régulières. Le comportement des crypto-monnaies n’est pas non plus similaire à celui d’autres actifs financiers négociés sur le marché financier. C’est pourquoi les banques centrales désignent généralement la crypto-monnaie comme des «cryptoactifs».

En général, les crypto-monnaies ne sont soutenues par aucun actif, à l’exception des “Stablecoins adossés à des actifs” tels que Tether. Les crypto-monnaies n’ont pas de bilan contrairement aux actifs financiers, ni ne sont émises par des banques centrales, ni soutenues par un gouvernement. Toutes ces caractéristiques font de la crypto-monnaie un investissement très risqué. Néanmoins, une meilleure compréhension de ce marché permettrait d’y voir plus clair.

Qu’est-ce qui peut déterminer les prix des crypto-monnaies ?

Avant d’investir dans la crypto-monnaie, il est important de comprendre ce qui détermine les prix de la crypto-monnaie. En définitive, la valeur de tout est déterminée par la demande et l’offre. Ici, la crypto-monnaie ne fait pas exception. Les autres facteurs qui déterminent les prix des crypto-monnaies sont principalement le coût de l’exploitation minière, la concurrence (crypto-monnaies concurrentes), les changements réglementaires, la couverture médiatique/le contenu social et les remarques de personnages.

Récemment, nous avons vu comment les remarques de célébrités sur une crypto-monnaie entraînent de manière significative le prix de la crypto-monnaie respective. Elon Musk le 31 octobre 2021 a tweeté que “Les frais de scolarité sont en Dogecoin et vous bénéficiez d’une réduction si vous avez un chien”. Après le tweet de Musk, Dogecoin a immédiatement enregistré une hausse du prix.

Un autre exemple typique pourrait être la crypto-monnaie inspirée de la série dramatique “Squid Game”. La crypto-monnaie Squid Game a été mise à disposition à l’achat le 20 octobre 2021, permettant aux investisseurs d’acheter un jeton payant pour un jeu en ligne appelé “Squid Game”. La crypto-monnaie Squid Game a atteint l’impressionnante valeur de prix maximale de 2 861,80 $ depuis son lancement le 1er novembre 2021. Par la suite, elle a été échangée à une valeur approximativement proche de zéro.

Ainsi, juste dans les deux semaines suivant son lancement, Squid Game s’est avéré être d’une valeur nulle, ce qui le rend sans valeur. Les experts disent que la valeur maximale du prix de la crypto-monnaie Squid Game pourrait être attribuée à la large couverture médiatique grand public. Avant que les investisseurs ne puissent réagir à cette situation, le créateur de la crypto-monnaie Squid Game a retiré la devise de l’échange de crypto, drainant toutes les liquidités. Les investisseurs ont fait une énorme perte en raison de la « traction du tapis ».

Du côté positif, il existe des preuves qui favorisent les investissements cryptographiques. Prenons par exemple le cas du Salvador qui est le seul pays à avoir officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale. Ensuite, Wharton a annoncé qu’il accepterait les frais de scolarité en crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et USD Coin, pour son prochain programme exécutif sur “l’économie de la blockchain et des actifs numériques”.

Vous l’aurez compris, plusieurs facteurs contribuent au rayonnement des crypto monnaies, que ce soit pour la popularité auprès des investisseurs que pour la hausse des prix. D’ailleurs, force est de constater que, ces derniers temps, l’investissement dans les crypto-monnaies gagne en popularité parmi dans le monde. Cela s’explique par les innovations constantes dans le paysage numérique et les larges publicités d’investissement dans les crypto-monnaies. Un autre facteur à prendre en compte c’est le boom observé dans le cadre de la création des plateformes d’investissements. C’est le cas par exemple pour Bitcoin Prime, Binance, Crypto.com et bien plus encore.