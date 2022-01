Mort aux cons – Une plongée vertigineuse dans la folie aux éditions Jungle

Partagez





Les Éditions Jungle nous proposent une œuvre cinglante tirée du roman éponyme de Carl Aderhold : Mort aux cons . La douce descente aux enfers d’un homme des plus ordinaire, et la mission toute particulière qu’il se donne : l’ éradication des cons qui croisent son chemin.



Un polar acerbe et comique, pour une entreprise qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des jours qui passent dans la vie de Ben. A découvrir aux éditions jungle depuis le 20 Janvier 22.

Le décor :

Un immeuble dans une ville endormie ….



Ben habite un petit appartement qu’il partage avec sa future femme. Ce soir, alors qu’il mate l’écran pendant que sa copine dort, la chatte de la voisine vient comme à l’accoutumée, squatter le canapé. Tandis qu’il lui gratouille le ventre, elle se met à le griffer violemment. Ce qui déplait fortement à Ben, qui prend l’animal et la balance du quatrième étage, sans se soucier du bruit étrange qui survient quelques secondes après la chute.

Mais, le lendemain, l’immeuble est en émoi : le petit animal a été retrouvé écrasé et sa maîtresse est inconsolable. La concierge, quant à elle, une vraie fouine, commence à se prendre pour un inspecteur et questionne toutes les personnes qui croisent son chemin. Ben s’amuse de la situation. Et, devant l’élan de solidarité envers de la maîtresse malheureuse, pendant les jours qui suivent, une grande réflexion l’anime : et si la perte des animaux des gens du quartier les poussaient à être meilleurs ??? Aussi commence-il à entrer dans un cercle vicieux de l’annihilation d’animaux, pour passer un beau jour aux barreaux supérieurs : Les humains !! Et, plus particulièrement les cons qui vont croiser son chemin !!!

Gros problème : quand on commence, vu l’abondance de cette catégorie, suivant la sensibilité du personnage, on ne peut plus s’arrêter !!

Le point sur la BD :

Eric Corbeyran nous entraîne dans cette spirale infernale du meurtre prémédité. Mort aux cons aux Éditions Jungle, décrit la vie ordinaire d'un homme ordinaire, qui, un jour, à cause d'une petite erreur, s'imagine qu'il commence à comprendre les mécanismes sociaux environnants !! Le scénario bavard, pour saisir la douce descente aux enfers, est au départ maîtrisé. Puis, il part très vite en vrille grâce à la narration du personnage principal. On plonge totalement, petit à petit, dans ses pensées de plus en plus déviantes au fil des pages !!! Un psychopathe en herbe ! Avec beaucoup d'humour et de second degré.

Le tout est couplé par les enquêtes débutantes et hésitantes d’un commissaire, suite aux différentes disparitions. Et aux ruses utilisées pour y échapper.



Alexis de Saint Georges nous propose des illustrations en dégradé pastel de gris/jaune ou sépia pour nous plomber l'ambiance un peu plus. Un trait fin et réaliste et des mises en scènes assez artistiques malgré le sujet loufoque !! C'est à la fois doux, comme l'avenir où se voit le personnage principal et violent comme ces agissements !

La conclusion :

polar bien sombre et audacieux ! On s’imprègne petit à petit de la vie de cet homme. Il voit sa mission, tout d’abord comme un jeu, puis, il plonge avec arrogance dans une entreprise bien plus périlleuse ! La question reste : est ce que le nombre de cons “ressentis” aux alentours est quantifiable ? Et, est ce qu’une telle mission peut avoir une fin ??

Mort aux cons aux Éditions Jungle collection RamDam, est un polar bien sombre et audacieux ! On s'imprègne petit à petit de la vie de cet homme. Il voit sa mission, tout d'abord comme un jeu, puis, il plonge avec arrogance dans une entreprise bien plus périlleuse ! La question reste : est ce que le nombre de cons "ressentis" aux alentours est quantifiable ? Et, est ce qu'une telle mission peut avoir une fin ??