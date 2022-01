L’Opéra de Nice s’invite au restaurant de l’hôtel West End sur la Promenade des Anglais

Alors qu’il fêtera son 180ème anniversaire d’ici la fin de l’année, l’iconique Hôtel West End, premier établissement à s’être dressé sur la Promenade des Anglais de Nice, démarre l’année en musique. Et quoi de mieux que des airs d’opéra pour se rappeler des soirées fastes de la Belle Epoque ? A partir du vendredi 21 janvier 2022, le restaurant le Siècle accueillera ses clients en musique dans une ambiance originale et surprenante.

Des chanteurs d’opéra parmi les serveurs

Au pied de l’hôtel, le restaurant Le Siècle propose une cuisine méditerranéenne et des plats flambés signature offrant un spectacle impressionnant. A partir du vendredi 21 janvier, il associera la gastronomie et la musique pour le plus grand plaisir de ses clients. Un dîner spectacle prendra forme sous leurs yeux avec Laurie Jauffret, chanteuse lyrique soprano diplômée du Conservatoire National de Nice, et Gilles San Juan, ténor de l’Opéra de Nice que l’on a pu apercevoir dans l’équipe de Julien Clerc lors de la saison 8 de l’émission The Voice.

Alors que les clients dégustent les délicieux plats de la carte imaginée par le jeune chef Romain Tummeo, les deux artistes en profitent pour se cacher parmi les serveurs. Tout à coup, ils jettent leur tablier et commencent à pousser la chansonnette à la plus grande surprise des clients. Au menu : l’Air des Bijoux de Faust, la Donna è Mobile de Rigoletto ou encore le Brindisi de la Traviata, de quoi en prendre plein les

oreilles. Quelques représentations avaient déjà eu lieu en 2019 devant un public médusé venu profiter de ce concept unique sur la Côte d’Azur.

Des soirées Opéra jusqu’au printemps

Les soirées Opéra de l’Hôtel West End sont à découvrir jusqu’au printemps un vendredi sur deux, à partir du 21 janvier 2022 (à l’exception de la soirée spéciale Saint Valentin qui aura lieu lundi 14 février). Réservation obligatoire au 04 92 14 44 09 ou sur le site internet officiel www.hotel-westend.com dans la rubrique « réservez votre table ».