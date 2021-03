Le linceul des âmes de Eva Marin paru chez Evidence Editions

Les excellentes éditions Evidence Editions présentent dans leur collection “Clair-obscur”, un thriller peu commun, un roman qui s’inspire du vécu de l’auteure Eva Marin : Le linceul des âmes.

Le pitch :

Ely, émotionnellement très affectée par son enfance difficile au sein d’une famille dont les membres sont tous dans une secte, s’enfuira pour sauver sa vie. Malheureusement, rien ne se déroulera dans la paix, l’amour et la confiance, l’entraînant dans un tourbillon de haine. Pour survivre, elle sera soignée dans un couvent, changera d’identité et s’accrochera à un linceul très particulier… Ely, devenue Rosa, s’engage alors dans un périple qui se passera entre Perpignan et Barcelone. Intelligente et forte mentalement, elle entame sa vengeance car elle ne tolère plus les agissements de cette organisation soumise à un Dieu qu’elle ne reconnaît plus. Armée de son petit tissu, elle entreprendra des missions dangereuses, connaîtra un amour interdit et apprendra à se battre contre ceux qui la poursuivent. Petit à petit, elle emmènera le lecteur avec elle dans ses sombres souvenirs, qui finalement, la guident tout au long de son macabre cheminement.

Pour mieux connaitre l’auteure de ce thriller émouvant et gore à la fois, j’ai demandé à Eva Marin de se présenter, voici sa réponse :

“Alice m’a demandé de me présenter, mais comment puis-je le faire sans revenir a mon enfance encore et encore… Cette enfance a part qui à été la mienne ou tout sourire apparent dissimule une douleur incommensurable .

Regardez cette petite fille, vous diriez qu’elle est heureuse, mais les apparences sont souvent trompeuses ! C’était mon premier jour d’école, donc mon premier jour de semi-liberté.

Pour certains auteurs c’est un professeur ou un parent qui leurs ont transmis l’envie d’écrire, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, ou alors pas comment on l’entends.

Non, pas pour moi. j’étais une autre sorte d’enfant. Une enfant différente, solitaire, blessée et blasé.

trois mots ont guidé ma vie avant de connaitre le mot amour. Petite j’avais dans ma tête le mot “m’échapper”, plus tard ça à été “survivre”, et adulte, l’envie de “vengeance” m’a mené enfin vers l’écriture du thriller Le Linceul des Âmes... et oui, ma seule possibilité de pouvoir tuer quelqu’un, je ne l’avais que sur le papier haha ^^

Chaque chose se passe au moment précis ou ça doit se passer et pour moi ce sont les mots et le ressenti qui m’ont mené à l’écriture.

Quand j’étais enfant, être heureuse m’aurais suffit, des excuses aussi, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait et une existence peut être différente vue par les yeux de la peur. la seule chose dont un enfant à besoin quand il est enfant est d’être aimé comme un enfant… après ça… tout le reste est en plus ?

Ce sont des mots forts, mais je pense que c’est la présentation la plus sincère que j’ai jamais faite.



A part ça… je viens de l’Espagne et j’ai un accent à couper au couteau lol. Je suis sure que la lecture d’Alice sera bien meilleure que la mienne. Je vous demanderais juste de m’excuser mes fautes d’orthographe dans les réponses a vos questions, puisque si je n’ai pas mon correcteur prés de moi… par fois ça pique les yeux. Mon coté Espagnol à tendance à ressortir très souvent”.