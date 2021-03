Splash Toys – Sneak’artz pour customiser sa collection de baskets

Sneak’artz est un nouveau jouet Splah Toys, qui propose aux enfants, à partir de 5 ans, de collectionner de petites baskets à customiser à l’infini. La marque française s’appuie sur la tendance, ce phénomène mondial de customisation des sneakers, qui est ici adapté aux enfants.

Splash Toys, marque française, créatrice et distributrice de jeux et jouets, s’amuse avec la tendance, proposant aux enfants, à partir de 5 ans, de collectionner des petites baskets lavables et de les customiser à l’infini, avec du matériel fourni. Ainsi Sneak’artz présente deux box, l’une simple, pour découvrir et réveiller les jeunes artistes, et l’autre plus complète et pour deux fois plus de créativités.

La première box Sneak’artz se compose d’une basket blanche de 10cm, d’un porte-clés à attacher à la basket, de trois feutres lavables, de trois charms d’une feuille d’autocollants, d’une fiche d’instruction et d’un petit poster de collection. La box se présente comme une boîte à chaussures, plutôt pétillante et colorée, proposant des motifs et donc des inspirations pour les jeunes créateurs, de toutes sortes. Les enfants peuvent donc enfin customiser eux-mêmes des baskets et même les collectionner. En effet, il y a 24 petites baskets à collectionner. Des chaussures différentes de tous genres et styles, pour plaire à tous, toutes blanches, permettant ainsi d’être customisées et personnalisées à l’infini.

L’activité créative est plaisante, permettant aux enfants d’exprimer leur créativité différemment, et comme les plus grands, en coloriant et dessinant sur des sneakers. Une jolie collection de baskets douces et lavables, pour se perfectionner et faire toujours mieux. Les boîtes sont complètes, proposant tout ce qu’il faut pour débuter et continuer, avec des feutres lavables, de couleurs différentes selon les boîtes, tout comme les charms et autocollants, pour permettre une multitude de possibilité, en collectionnant ces baskets. Les chaussures se lavent facilement, elles ont des reliefs, les instructions sont simples à suivre, et le jeu assez idéal en ces temps de crises, de confinements et de couvre-feux, pour essayer de garder les bambins à la maison, tout en les occupant efficacement, pour un prix assez raisonnable. Les baskets sont à accrochées facilement aux portes clés, pour les emmener partout. Le jeu est simple, permettant aux enfants de laisser libre leur imagination, de s’amuser tranquillement et de créer une collection unique de sneakers, avec l’aide de deux box complètes.

Sneak’artz est un jouet Splash Toys tendance, fun et créatif, qui propose aux enfants de collectionner des petites baskets et de les customiser, à l’infini, avec l’aide d’accessoires compris dans d’adorables petites boîtes colorées, amusantes et inspirantes.

