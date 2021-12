Brasserie de Vézelay – Un Noël riche en saveurs

La bière s’invite à Noël, avec la brasserie de Vézelay, jeune marque française, qui présente, pour les fêtes, sa bière de Noël et un coffret cadeau. Des boissons bio et françaises qui sauront se faire apprécier par les adeptes de bières, pour les repas de fêtes.

La brasserie de Vézelay est une jeune entreprise française, qui depuis quelques années, réalise des bières à partir d’ingrédients bio de qualité et sélectionnés avec soin. L’eau de source du Morvan, des céréales bio, des orges et blés brassicoles, ou encore le houblon, permettent ainsi d’élaborer des recettes originales, et d’offrir une belle gamme de bières aux saveurs uniques. La qualité est au cœur, de ce savoir-faire qui propose des bières entre tradition et innovation.

Pour ce Noël, la brasserie française propose sa bière de Noël, en grand format de 2l, parfaite pour offrir à un véritable amateur de bière, ou à partager entre amis ou en famille, lors des repas festifs. La bière ambrée, aux arômes de mandarine confite et de pain d’épices, est surprenante. Ses saveurs ne s’allieront pas avec tous les repas, il faudra donc faire attention pour la déguster, mais elle est appréciable, douce, et pleine de parfums de saison, invitant à la fête et à la gourmandise.

Un coffret de triangulaire, pour les amateurs de bière, avec un grand verre et deux bières de 50cl, est également proposé. En effet, le coffret est design, moderne et très joli, sobre et élégant à la fois. Il se compose d’une bière de Noël, aux notes d’agrumes, une bière spéciale, ainsi que de la French Pale Ale, une bière incontournable, ronde et équilibrée, où son amertume laisse place à des touches de fruits rouges plaisants et savoureux. Cette dernière est délicate et raffinée, elle saura trouver sa place à table ! Des boissons à boire avec modération, bien évidemment.

La brasserie Vézelay, jeune marque française, présente déjà une belle gamme de bières bio et françaises à découvrir et déguster. Pour Noël, la brasserie dévoile une bière spéciale, sa bière de Noël, ainsi qu’un beau et savoureux coffret, pour les tous amateurs.

La brasserie française de Vézelay est à retrouver par là !