L’espionne de l’Olympe – Nouveaux romans jeunesse aux éditions Rageot

L’espionne de l’Olympe est une nouvelle série, de romans jeunesse, des éditions Rageot, parus en septembre 2021. Deux titres, Opération cheval de Troie et Trop fort, le Minotaure !, de Fabien Clavel et Miss Paty, qui propose de suivre une héroïne, tout en découvrant les secrets de la mythologie grecque.

Quatre enfants sont en train de jouer. Dryas, la nymphe des arbres est la narratrice de son histoire. Elle ressemble à n’importe quelle petite fille aux yeux verts, sauf qu’elle a le pouvoir de communiquer avec les arbres et même de voyager à travers les racines. Avec elle, il y a Briam, une sirène qui vole dans tous les sens, avec son corps d’oiseau et sa tête de femme. Melitzanès est une centauresse, avec un corps de cheval et, au-dessus de la taille, un corps et une tête d’être humain. Enfin, Dolmas ressemble à un garçon, mais avec des jambes de bouc et de petites cornes. Il est un satyre.

Ainsi, dans le premier chapitre, du premier tome, Dryas et ses amis sont présentés, à travers le jeu de cache-cache. Alors que les enfants, ou plutôt créatures, jouent tranquillement, un évènement va marquer la fin de l’amusement. Dryas qui a un pouvoir touchant aux arbres, est terrifiée lorsqu’elle voit que la lisière de la forêt a été coupée. Mais cela n’est rien comparé à la mission qui l’attend. Car la jeune fille est espionne pour les dieux de l’Olympe, qui souhaiteraient que cette dernière vienne en aide à Ulysse et ses compagnons et s’occuper d’un cheval en bois ! Dans le deuxième tome, Dryas doit aider Thésée, à sortir du labyrinthe du roi Minos… Les romans, adaptés aux jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, viennent revisiter la mythologie grecque et des grandes aventures, qui vont être vécues par Dryas, qui va venir en aide à de grands héros ! L’approche est plaisante, avec une jeune héroïne sensible, proche de la nature et amusante. L’humour, les rebondissements, l’aventure et la mythologie se mêlent parfaitement dans ces romans plaisants et très bien illustrés. En effet, le dessin est moderne, doux, rond, dynamique, coloré, avec des personnages expressifs.

L’espionne de l’Olympe est une nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Rageot, qui débute avec deux tomes, Opération cheval de Troie et Trop fort, le Minotaure ! Des livres qui revisitent la mythologie grecque à travers les missions épiques d’une héroïne, qui vient en aide aux grands héros !