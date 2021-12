Clint Eastwood – Le dernier des géants est un beau livre, de Guillaume Evin, paru aux éditions Hugo & Cie, en novembre 2021. Un très bel ouvrage, riche en photographie qui dresse le portrait d’un homme éternel, exigeant, engagé, à la filmographie exceptionnelle.

C’est avec un sommaire bien complet que débute le bel ouvrage de 192 pages. En effet, après sa biographie, sur quelques pages, c’est par ordre chronologique, que l’on va découvrir ou redécouvrir sa filmographie, qui débute dans les années 1960 et se termine à nos jours, avec son dernier film, Cry Macho, sorti en novembre 2021, en France. Pourtant la carrière de Clint Eastwood n’a pas réellement bien commencé, il était plutôt du genre infréquentable, car trop réac, trop expéditif, trop impitoyable. Aussi, il était plus facile, dans un premier temps de lui confier des rôles de justicier impassible, parfois sadique. Mais au fil des années, en un peu plus dans les années 90, son image a changé…

Ainsi, après une belle présentation de la personne, de l’acteur et du réalisateur, le beau livre présente toute la filmographie de Clint Eastwood. Un ensemble formidable de plus de 80 films en tant qu’acteur et 50 en tant que réalisateur, fictions et documentaires confondus. Une carrière qu’il débute loin d’Hollywood, où il ne trouve pas sa place, pour jouer en Italie et en Espagne, le film de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars. Ainsi de suite, les films sont présentés, avec des photographies, des informations, des anecdotes… Le jeune acteur devient, en plusieurs années, un acteur incroyable et un réalisateur tout aussi fantastique. Une filmographie exceptionnelle, riche, dense, variée, tout comme un parcours incroyable pour cet homme reconnu à sa juste valeur, depuis les années 90 avec notamment la consécration d’impitoyable. Les paragraphes sont clairs, plaisants à lire, enrichis par de nombreuses photographies, immergent rapidement les fans dans cette aventure incroyable et fascinante.

Clint Eastwood – Le dernier des géants est un beau livre, des éditions Hugo & Cie, qui présente toute la filmogra

phie exceptionnelle de cet acteur, réalisateur et producteur incroyable, qui a marqué des décennies et n’a pas encore fini ! Un bel ouvrage à retrouver au pied du sapin de Noël…