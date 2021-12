La vape et la cigarette électronique

Aussi appelée vaporette, vaporisateur personnel ou vapoteuse, l’e- cigarette est un dispositif électronique qui génère un aérosol destiné à être inhalé.

La vape est un marché en pleine mutation avec chaque jour de nouveaux produits. Présentés comme d’excellents outils de sevrage tabagique, les vapoteurs sont plus nombreux et se présentent sous plusieurs formes. Parmi la panoplie de modèles disponibles, figure la cigarette électronique qui est devenue le moyen le plus utilisé et le plus efficace pour arrêter de fumer. Voici quelques informations qui vous permettront de mieux vous aider dans le choix d’une cigarette électronique parfois raccourcie en e- cigarette.

Qu’est-ce qu’en réalité la cigarette électronique ou e- cigarette ?

Aussi appelée vaporette, vaporisateur personnel ou vapoteuse, l’e- cigarette est un dispositif électronique qui génère un aérosol destiné à être inhalé. Il a été inventé par Hon Lik suite à la mort de son père due à un cancer des poumons. Ce dernier avait pour but de créer une alternative à la cigarette classique en vue d’aider à la cessation tabagique.

Composée d’une batterie et d’un clearomiseur, la cigarette électronique sert à vaporiser un e-liquide qui contient de la nicotine. Elle produit une vapeur aromatisée (arôme de tabacs bruns, blonds, de bonbons, de fruits, etc) visuellement semblable à la fumée produite par la combustion du tabac. Cette vapeur peut également contenir la nicotine.

Quels sont les différents modèles de cigarettes électroniques disponibles ?

Aujourd’hui, l’offre est vaste en matière de cigarette électronique. Du débutant au plus expérimenté, il en existe assez pour convenir à tous les profils. Les cigarettes électroniques sont regroupées en trois grandes familles.

Le format pod

Encore appelé Pod Mod, le Pod est une vapoteuse de nouvelle génération. Il est utilisé pour vapoter les e-liquides alternatifs tels que le CBD ou les sels de nicotine. Puisque ces e-liquides se vapent à faible puissance, les pods elles non plus, n’ont pas une grosse puissance. Elles ne sont donc pas encombrantes.

Le format tube

La cigarette électronique tube est une vapoteuse ayant une forme tubulaire. Souvent, de petites tailles, les cigarettes de cette famille sont suffisamment discrètes et très faciles à utiliser. Elles sont composées d’un clearomiseur, amovible ou non et d’une batterie rechargeable de bonne capacité.

Le format box

La cigarette électronique box tire son nom de sa batterie rectangulaire. Dotés soit d’accumulateur (pile), soit de batterie de très grande capacité, ces kits sont bien plus encombrants. Il existe des box qui peuvent contenir plusieurs accumulateurs. Grâce à ce format, vous pouvez non seulement vapoter plus longtemps, mais aussi atteindre des puissances bien plus élevées.

Quels sont les inconvénients de la cigarette électronique sur la santé ?

La cigarette électronique bien qu’elle semble moins nuisible que la cigarette traditionnelle, n’est pas exempte de dangers. Les deux risques majeurs chez les jeunes qui en font usage sont l’inhalation de substances chimiques et la dépendance à la nicotine. Vu que la nicotine peut être nocive au développement du cerveau des adolescents, il faut donc la modérer dans l’organisme ou l’éviter.