Le Vanity de l’Avent Splendist de Blissim est disponible à 49 € !

Qui a dit qu’il était trop tard pour s’offrir le Vanity de l’Avent Splendist de Blissim ? Selon l’offre du moment, il est proposé à – 25%, à savoir 49 € au lieu de 65 €. Le tout pour une valeur estimée à 311 €, rien que cela ! Si vous voulez vous l’offrir, dépêchez-vous avant qu’il ne soit épuisé !

Le Vanity de l’Avent Splendist est disponible ICI.

Pour celles qui ne connaissent pas encore Blissim, il s’agit donc d’une box beauté mensuelle concoctée par une équipe de passionnées de la beauté. Et le concept ne s’arrête pas là, puisque le site propose tout un tas d’idées cadeaux autour du skincare, du makeup, parfums et accessoires. Il suffit de se rendre sur le site officiel pour se rendre compte de l’envergure du e-shop de Blissim qui propose énormément de marques différentes et prestigieuses qui plus est !

Révélation du contenu de Splendist 2021

J’aime bien l’esthétique du Vanity de l’Avent Splendist de Blissim. Pour une première, il est très joli, avec sa couleur ocre et cette matière proche du velours. Sa taille est idéale pour glisser tous nos essentiels. Côté sélection, l’équipe a fait fort puisqu’il renferme 12 produits de beauté, avec une majorité de skincare, ainsi que quelques produits make-up très sympas. Et parmi les marques participantes, on retrouve Caudalie, Pai, La Canopée, Patyka ou encore Fresh. Soit, des marques que j’affectionne tout particulièrement et que j’ai l’habitude de vous présenter régulièrement. Et pour celles qui s’en préoccuperaient, l’équipe de Blissim a essentiellement glissé des formats vente. De quoi se créer une routine complète de soins durant plusieurs mois !

Peut-être que la Splendist vous faisait de l’œil depuis plusieurs semaines ? Hé bien, c’est le moment ou jamais de vous faire plaisir puisqu’elle est à moins de 50 €. Chouette nouvelle, pas vrai ?