Natural Mood – La Blissim d’octobre 2021 100 % naturelle

Surprise dans ma boîte aux lettres hier, la Blissim du mois d’octobre 2021, la « Natural Mood ». Avec sa jolie boite aux allures automnales, j’avais hâte de découvrir ce qu’elle renferme. Je dois dire que j’ai été agréablement surprise, à tel point que j’avais envie de vous révéler son contenu.

« Natural Mood » : La Blissim du mois d’octobre 2021

Je fais partie de ces rares personnes qui aiment l’automne. Je suis bluffée par la beauté des paysages, les couleurs riches et variées, et cette quiétude qui caractérise si bien la saison. Bref, j’étais donc ravie de voir que Blissim a fait l’effort de proposer une box aux couleurs automnales, avec ce feuillage vert émeraude et cet ocre dont je raffole. L’équipe de Blissim nous dit qu’elle est d’humeur à proposer des produits naturels, d’où le thème de la box : « Natural Mood ». Et c’est chouette, parce que c’est exactement ce dont j’ai envie en ce moment, utiliser des soins doux et réconfortants. Et si la compo’ est nickel, encore mieux !

Si vous avez envie de vous abonner à Blissim, dépêchez-vous avant que la box soit épuisée, rendez-vous ICI. Sa valeur ce mois-ci : 70 € contre 13,90 € l’abonnement.



Révélation du contenu de la « Natural Mood »

Au programme, 5 produits accompagnés du fascicule dans lequel Blissim nous les présente dans le détail. Le petit édito est super-sympa, je ne me souvenais pas qu’il était comme ça auparavant. L’équipe détaille les box présentes sur le site, notamment en édition limitée. Un dossier spécial « recyclage de produits de beauté » est à découvrir également. Et en quatrième de couverture, on aperçoit le look qu’aura le calendrier de l’Avent Blissim : tellement hâte de vous le présenter !

L’huile à lèvres « 600 pasiphaé » Le Rouge Français

Grâce à Blissim, j’ai découvert la marque Le Rouge Français que je ne connaissais pas du tout. Vous connaissiez vous ? Il s’agit d’une marque qui propose une alternative aux pigments chimiques grâce à de la coloration végétale de ses produits. Les compositions sont 100 % naturelles pour la plupart, certifiées bio et végan. C’est notamment le cas pour cette huile destinée à sublimer les lèvres. Glissée dans un flacon en verre, je dois bien reconnaître qu’elle est élégante. Pas désagréable sur les lèvres, elle apporte un petit côté glow sympa.

Le gommage visage Green Barbès

Bon, décidément, encore une marque je ne connaissais pas. Il s’agit donc d’un gommage pour le visage de la marque Green Barbès. Il contient des acides de fruits et de la poudre de riz. Composé essentiellement d’ingrédients d’origine naturelle, il exfolie la peau en douceur. Sa texture gel surprend au début, puis on s’habitue rapidement à sa fraîcheur. Je l’ai trouvé très agréable, notamment son odeur gourmande assez inédite.

Le fluide hydratant correcteur de peau bio NUXE

Je le crie haut et fort, 15 ml c’est trop peu pour une pépite pareille ! Je ne connaissais pas encore la gamme Bio Organic de NUXE et je dois dire que ce produit m’a donné envie de voir ce que réservent les autres produits. Ce fluide est très léger, il hydrate sans coller, parfait donc le matin juste avant de se maquiller. Il est composé d’extraits d’Algue Marine, d’ailleurs très agréables à l’odeur. La marque propose de chauffer la texture, en ce qui me concerne, je préfère sentir son côté frais qui réveille la peau tout en douceur.

Le baume multi-usages Fleur de coton Les Petits Prodiges

Chez FranceNetInfos, on adore Les Petits Prodiges, et ce n’est pas Victoria qui dira le contraire (voir son article ICI). Que dire si ce n’est que je suis accro aux baumes multi-usages qui conviennent à toute la famille. Celui-ci sent divinement bon, un régal. Il est donc 100 % naturel et made in France. Je l’adore !

Le déodorant Stick Rose et Vanille de Schmidt’s

Voilà la surprise de la box, le déodorant Schmidt’s « rose et vanille » qui sent terriblement bon. C’est le produit que j’étais le plus pressée de tester. J’ai entendu tellement de bien de ces déodorants. Je n’ai pas suffisamment de recul pour vous en parler mais je vais essayer de le tester longuement pour vous en faire un retour. Que dire si ce n’est qu’il est green, sa formule est certifiée Ecocert ? Il contient du bicarbonate de soude, de la racine de Maranta, des huiles de coco et de jojoba. Que du naturel en somme !

Pour conclure, je confirme que Blissim propose un contenu en total accord avec le thème « Natural Mood ». Les produits sont super-sympas, variés et complémentaires. Je suis contente qu’elle n’hésite pas à proposer des marques moins connues du grand public. Cela permet de se faire un vrai avis avant d’acheter le produit.