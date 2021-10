Andy, un album Loulou & Cie

Andy est un album des éditions L’école des loisirs, paru dans la collection Loulou & Cie, en septembre 2021. Un livre coloré de Soledad Bravi, qui présente un petit castor qui s’ennuie, veut aider les autres, embête les autres et fait des bêtises.

Dans la famille Castor, tout le monde est ingénieur, de mère et fille et de père en fils. Tous les membres de la famille sont constructeurs de barrages. Du matin au soir, toute la famille travaille. Ils rongent des arbres, ils les font tomber, ils tirent les troncs, ils ramassent les branches, les bloquent avec des pierres, ils ajoutent de la boue et des feuilles pour colmater les trous. Le travail des castors permet à l’eau des rivières de couler plus doucement. Andy est le plus jeune de la famille Castor. Il ne travaille pas encore, et passe donc ses journées à regarder les fourmis, à faire des cabanes ou à s’allonger dans l’herbe.

Mais Andy en a marre de rester seul, aussi il décide d’aider son père et veut ronger un tronc. Malheureusement, il reste coincé, il embête son papa qui lui explique qu’il est encore trop petit. Ainsi de suite, Andy va vouloir aider sa mère et ses frères et sœurs. Mais rien n’y fait, il va toujours se retrouver dans des situations pas possibles et embêter tout le monde. A l’école, le petit castor ne trouve pas sa place… Le récit plutôt amusant, avec ce petit héros qui veut aider et être utile, mais qui accumule les bêtises. Le texte est simple, bien posé, avec quelques dialogues qui offre une belle dynamique. A chaque double page, une grande scène est à découvrir, immergeant facilement les jeunes lecteurs dans cette histoire drôle, touchante, où le petit héros cherche sa place au sein de sa famille, mais aussi auprès de ses camarades de classe. Le dessin est coloré, plaisant, avec un trait fin, parfois maladroit, ressemblant un peu à un dessin d’enfant.

Andy est un album des éditions L’école des loisirs, de la collection Loulou & Cie, qui présente un récit coloré et plaisant, un petit héros qui tente de trouver sa place, au sein de sa famille et de l’école, de se chercher aussi, à travers différentes expériences…